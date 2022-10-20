Специалисты Самарского политеха займутся реконструкцией системы водоснабжения в Новокуйбышевске

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Водоканал Новокуйбышевска стал участником федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология», в рамках которого до 2024 года город должен полностью перейти на «мягкую» волжскую воду. Помогут в решении этого глобального вопроса специалисты Самарского политеха.

Главная цель проекта, заказчиком которого является Министерство строительства Самарской области, - обеспечить почти 100-тысячное городское население Новокуйбышевска питьевой водой, соответствующей всем санитарно-гигиеническим требованиям. Сумма контракта составляет свыше 109 млн рублей.

- К концу 2024 года подземные водозаборные сооружения (артезианские скважины) Новокуйбышевска будут выведены из эксплуатации, а вода станет подаваться из системы водоснабжения Самары, что фактически приведет к объединению водопроводных сетей двух городов, - рассказал декан факультета инженерных систем и природоохранного строительства Самарского политеха Дмитрий Тараканов.

Для этого будут спроектированы и введены в эксплуатацию два водовода, по которым вода будет доставляться из столицы региона через Волжский район в Новокуйбышевск. Также будут построены аккумулирующие резервуары, установка для обеззараживания воды, насосные станции для подачи воды в водопроводную сеть Новокуйбышевска.

По словам специалистов, реализующих проект, уже в этом году будет выполнено инженерно-техническое обследование существующих сооружений, проведены геодезические, геологические и экологические изыскания, необходимые экспертизы, разработана документация по планировке и межеванию территории.

Интересный факт - при археологическом обследовании будущей трассы водоводов в Волжском районе было обнаружено древнее поселение, ориентировочно датируемое VI - IV вв. до н э., что потребовало изменения схемы предварительной трассы водоводов, сообщает пресс-служба СамГТУ.