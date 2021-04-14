СОВА и Самарский университет в честь 60-летия космонавтики запускает просветительский проект – лекторий "Открытый космос"

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"Самарское областное вещательное агентство" при участии Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва в честь 60-летия космонавтики запускает просветительский проект – лекторий "Открытый космос".

В четверг, 15 апреля, в 14.00 в пресс-центре агентства пройдет лекция "Они были первыми":

Сколько животных успело побывать в космосе до полета человека?

Сколько всего кандидатов в космонавты рассмотрели при первом отборе и каков был главный критерий?

Как началась история становления ракетно-космической отрасли в Куйбышевской области?

Кто встречал Юрия Гагарина после возвращения из космоса?

Что ему было запрещено делать до заседания Госкомиссии?

Как проводили первые дни после полетов космонавты в Куйбышеве?

Об этом и многом другом расскажет директор музея авиации и космонавтики Самарского университета им. С.П. Королева Надежда Богданова.

Лекции продлятся до конца года. Преподаватели и ученые Самарского университета им. Королёва на один академический час сменят студенческие аудитории на телевизионную студию. Посмотреть публичные лекции можно будет как онлайн, так и в записи.

Прямые онлайн-трансляции будут вестись в социальной сети ВКонтакте в группе "СОВА".

Все видеоматериалы проекта вы найдете на сайте sova.info, кликнув на баннер – лекторий "Открытый космос".

Подкасты лекций можно будет послушать в группе Самарского университета в ВК.