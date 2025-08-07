Школы Самары смогут присоединиться к акции «Дети вместо цветов»

88

В 2025 году в России вновь пройдет благотворительная акция «Дети вместо цветов», организованная фондом «Алёша».

1 сентября, в День знаний, школьники могут подарить учителю один общий букет от класса, а остальную сумму, которую они планировали потратить на цветы, перевести на лечение подопечных фонда - тяжелобольных детей и подростков.

Собранные благодаря акции средства направляются на покупку аппаратов для дыхания и другого медицинского оборудования, инвалидных колясок и лечебного питания, на медицинскую помощь, которую оказывают пациентам хосписов врачи и медсестры, на помощь нянь, которые ухаживают за ребятами, а также на помощь координаторов, юристов и психологов, которые работают с ними в стационаре и на дому.

Чтобы присоединиться к акции, необходимо оставить заявку на сайте фонда: https://aleshafond.ru/dvc. Волонтёры фонда помогут выбрать подходящий формат участия и расскажут, как сделать пожертвование и получить подарки для класса. Также для участников акции фонд проведет «Урок добра».