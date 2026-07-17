Школьный предмет ОБЗР разделят на два курса с 1 сентября

Вместо единого курса «Основы безопасности и защиты Родины» в расписании появятся «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка».

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Учебная нагрузка по каждому из двух направлений составит 34 часа. Министр просвещения Сергей Кравцов пояснил, что упор будет сделан на практические навыки.

Первый курс охватит правила поведения в быту, на дороге, при пожарах и катаклизмах, а также цифровую безопасность. Второй — основы государственной обороны, строевую подготовку, изучение уставов и гражданскую оборону.

Кроме того, для школьников проведут практикумы по оказанию первой помощи и расскажут о противодействии экстремизму.

Изменения вступят в силу с 1 сентября текущего года для учащихся восьмых и десятых классов.