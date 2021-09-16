Школьники Самарской области примут участие во Всероссийской олимпиаде школьников

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В России стартовал школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 2021-2022. В нем примут участие 5 млн учащихся из 65 субъектов РФ. Об этом сообщила руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева. По ее словам, масштабы онлайн-этапа в 2021 году увеличатся в разы.

Елена Шмелева напомнила, что по поручению Президента в 2020 году впервые школьный этап олимпиады в онлайн-формате на платформе «Сириуса» прошел апробацию в семи регионах. К нему присоединились более 820 тысяч участников — это 92% школ в семи регионах.

«Мы делаем его уже в 62 регионах, поэтому для школьников 4-11-го класса 28 сентября — 29 октября 2021 года на онлайн-платформе «Сириус.Курсы» будут открыты туры, которые, как мы ожидаем, будут выполнять 5 млн школьников из 65 субъектов Российской Федерации. Мы ожидаем, что более 90% школ в каждом регионе смогут стать участниками этой инициативы», — рассказала руководитель образовательного центра «Сириус».

Задания школьного этапа не требуют от учеников специальной подготовки, - уточнила Елена Шмелева. Кроме того, руководитель «Сириуса» предложила проработать меры поддержки педагогов, чьи воспитанники успешно выступят в финале Всероссийской олимпиады школьников.

Заместитель директора по внешним коммуникациям Самарского регионального центра для одаренных детей, абсолютный победитель конкурса «Учитель года России - 2015» Сергей Кочережко отметил, что данное предложение будет мотивировать педагогов к организации систематической подготовки детей к олимпиадам, тем более, что в Самарской области уже реализуются меры поддержки и поощрения учителей, обучающиеся которых успешны в олимпиадном движении.

«Всероссийская олимпиада школьников становится все более значимым и при этом открытым социальным лифтом для талантливых и мотивированных ребят, и это очень позитивная тенденция. Все большую роль в координации проведения олимпиады играет Образовательный центр «Сириус» и региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, сеть которых создается в субъектах Российской Федерации. Их работа должна стать важнейшим фактором, обеспечивающим всем школьникам России возможность качественно подготовиться к участию в олимпиадах и показать высокие результаты».

Участвуя в олимпиадах, школьники реализуют и развивают свои таланты. Руководитель «Сириуса» предлагает прорабатывать меры поддержки регионов, школ и тех педагогов, дети которых системно показывают хорошие результаты.

«Президентом создан образовательный центр «Сириус» — это ядро системной работы, и именно олимпиады являются одним из значимых инструментов. Он обязательно должен развиваться. Мы включили его в народную программу партии «Единая Россия». Было много предложений у экспертов из разных регионов о том, как развивать каждый из этапов, и как в целом общество посредством олимпиады транслирует свое видение гражданина, который будет развивать важные проекты», — заключила Елена Шмелева.

В Самарской области успешно работает филиал «Сириуса», центр для одаренных детей «Вега», ученики которого традиционно завоевывают высокие места на различных олимпиадах и конкурсах.