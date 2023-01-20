Сергей Кравцов: решения, касающиеся сферы образования, должны обсуждаться с родителями и учителями 

76

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в интервью авторской программе «Поздняков» на телеканале НТВ рассказал об усилении воспитательной работы в школе, а также прокомментировал введение школьной формы.

«Сегодня мы не говорим о единой школьной форме для всех школ, как это было в Советском Союзе. Мы обговаривали с учителями и предлагаем каждой школе установить свой стиль, формат и обсудить это с родителями, школьниками», – сказал Сергей Кравцов.

По словам главы Минпросвещения, система образования затрагивает большинство жителей страны – порядка 80 миллионов граждан. Он подчеркнул, что все решения, касающиеся сферы образования, должны обсуждаться с родительским и учительским сообществами и методически прорабатываться.

Одним из решений, прошедших широкое общественное обсуждение, стало введение в школах еженедельных церемоний поднятия Государственного флага России и исполнения Государственного гимна России.

«Прежде чем обсуждать это решение, мы проработали его с Геральдическим советом, разработали соответствующие рекомендации для различных школ, чтобы тоже учитывать и климатические особенности, и размер школы», – добавил Министр.

Сергей Кравцов напомнил, что в школах усиливается воспитательный аспект образовательных программ. В рамках этой работы к 2024 году в каждой школе появится свой театр. Сегодня их уже 28 тысяч по стране.

Минпросвещения России и Театральный институт им. Бориса Щукина готовят специалистов для создания театральных кружков, подбирают репертуар, сообщает пресс-служба министерства образования и науки СО.

Фото: ru.freepik.com