Самарцы могут поболеть за любимых учителей в телевизионном конкурсе «Передача знаний»

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На федеральном канале состоялась премьера первой на российском телевидении профессиональной игры учителей «Передача знаний». Это совместный проект Минпросвещения РФ и телеканала. Передача будет выходить еженедельно, следующий выпуск запанирован на 11 сентября.

Первый сезон будет состоять из 16 выпусков. В конкурсе принимают участие 32 команды педагогов из разных регионов России. Их капитаны — финалисты Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2021».

«Такой масштабный конкурс, который покажут по телевидению – это шанс для учителей продемонстрировать свои знания, - отмечает учитель английского языка самарской школы № 146 Марина Федорова. - Это возможность показать, что мы - учителя не только хорошо знаем предмет, который преподаем, но и развиваемся в других сферах. Подобные передачи тренируют мозг, развивают мышление, нарастает объем памяти и расширяется кругозор».

Участники конкурса соревнуются друг с другом: отвечают на вопросы из различных областей знаний, выполняют лабораторные работы, участвуют в спортивных состязаниях, демонстрировать эрудицию, смекалку и ловкость. Подсказывать педагогам будет сам министр просвещения России Сергей Кравцов.

Следующий год – 2023 – объявлен Годом педагога и наставника. Проект «Передача знаний» предваряет события тематического года и призван показать, что педагоги – не просто строгие учителя, а разносторонние, яркие личности с великолепным чувством юмора, но главное – любящие детей и свою профессию.