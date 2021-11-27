Самарцев приглашают на Большой краеведческий диктант в СОУНБ

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Открыта регистрация на Большой краеведческий диктант в СОУНБ.



Акция пройдет 4 декабря в 15.00 по адресу пр. Ленина, 14а.



Вы сможете проверить свои знания о Самарской области по следующим направлениям:

архитектура

топонимика

природа

история

спорт

наука



Диктант представляет собой уникальный тест, разработанный специалистами краеведческого отдела ГБУК «СОУНБ».



Также площадками для проведения диктанта станут более 50 библиотек Самарской области. Пройти тест и проверить свои знания можно будет с 3 по 5 декабря.



20 декабря на сайте СОУНБ состоится подведение итогов акции – будут определены «настоящие знатоки» Самарской области.

Регистрация здесь.