Самарский политех вошел в ТОП-15 вузов-участников Всероссийского конкурса «Стартап как диплом»

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27 июня в Москве подвели итоги Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ в формате «Стартап как диплом». Самарский политех признан одним из лучших университетов страны, лидером в области системной работы по развитию студенческих стартапов.

– Финал конкурса – значимое мероприятие для всей страны, – отметил заведующий кафедрой «Автоматизация и управление технологическими процессами» Сергей Сусарев. – Самарский политех отметили за высокую вовлеченность, устойчивые результаты и системную работу по развитию программы. Большую поддержку мы получаем от Минобрнауки России и технологических партнеров.

В этом году на главный студенческий конкурс в сфере технологического предпринимательства поступило более 900 заявок. В финал попали лишь 15 проектов, среди которых – работа студентки института автоматики и информационных технологий Политеха Карины Ерохиной (она – единственный финалист программы, представляющий Самарскую область). Под руководством Сергея Сусарева Ерохина разработала проект автоматизированной системы мониторинга, которая в онлайн-режиме контролирует загрузку снегоуборочной машины СМ-2 на железнодорожных путях.

Сейчас в СМ-2 нет подсчета погруженного снега – его уровень определяют на глаз. Между тем, контролировать массу загруженного снега важно, так как при перегрузе машины транспортная лента может оборваться. В то же время недогруз приводит к увеличению выездов за снегом, растут экономические расходы. По задумке Карины Ерохиной встроенная подсистема оценки загрузки машины снегом в автоматическом режиме с помощью ультразвуковых датчиков сможет определить уровень загрузки снега, а интеллектуальная подсистема подсчета снега – спрогнозировать оценку полной загрузки. Избежать поломок позволит контроль нагрузки и защиты электродвигателей конвейеров.

– Систему мониторинга мы разработали для машин, которые убирают снег на железнодорожных путях. Но сейчас мы хотим более глубоко изучить рынок и рассмотреть различные варианты интеграции данной системы, например, для уборки снега на взлетно-посадочных полосах в аэропортах, – пояснила Карина Ерохина.

В топ-50 лучших работ конкурса вошел проект еще одного студента института автоматики и информационных технологий Евгения Кайзерова. Он трудится над разработкой системы мониторинга помещений с использованием БПЛА InDrone.

– Для нас программа «Стартап как диплом» представляет большой интерес, – рассказал проректор по научной работе Политеха Антон Еремин. – В университете выстроена непрерывная траектория подготовки и разработки студенческих проектов на протяжении всего срока обучения. Получив на первом курсе конкретную тему, студент начинает ее развивать и с каждым семестром повышает уровень готовности технологий. Так что защита диплома в формате стартапа, то есть готового микро-бизнеса, – финальная стадия этого процесса. С экономической точки зрения, высокий уровень проработки таких проектов дает возможность быстрого внедрения предложенной идеи. Как правило, у дипломных работ-стартапов уже есть индустриальные партнеры, готовые поддержать наших выпускников.

Всероссийский конкурс «Стартап как диплом» – конкурс выпускных квалификационных работ, которые представляют собой реальные бизнес-проекты, созданные одним студентом или командой. Организатором программы «Стартап как диплом» выступает Минобрнауки России.

Фото пресс-службы Самарского политеха.