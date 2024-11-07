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Самарский политех снова стал центральной площадкой «Открытой лабораторной»

7 ноября 2024 12:54
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Самарский политех снова стал центральной площадкой «Открытой лабораторной»

9 ноября массовая акция по проверке научных знаний «Открытая лабораторная» («Лаба») пройдет по всей России: от Калининграда до Владивостока. Мероприятие приурочено к Всемирному дню науки за мир и развитие. Политех присоединится к просветительской акции уже в третий раз и станет центральной площадкой Самарского региона.

– Самая северная точка акции – атомный ледокол «Ленин» в Мурманске, поэтому на афише изображено мощное судно. Меня это вдохновило на то, чтобы, во-первых, в качестве одной из локаций выбрать судостроительный и судоремонтный завод «Нефтефлот», совместно с которым Самарский политех обучает студентов по программе дополнительного образования «Кораблестроение», и подшефную предприятию школу № 55. Во-вторых, появилась идея слогана «На одной волне», который объединил бы всех самарских партнеров акции, а их у нас 16! Получается красивая региональная история и стильный самарский мерч! – отмечает координатор акции в Самарской области, редактор управления пресс-службы и информации Самарского политеха Ксения Морозова.

Сценарий «Лабы» следующий: участники («лаборанты») выбирают любую понравившуюся площадку, слушают на месте лекцию ведущего («завлаба»), пишут тест, разбирают каждое задание с ученым и получают подарки.

Эксклюзивный региональный мерч разработала дизайнер управления пресс-службы и информации Виктория Лисина.

8 ноября
 Адрес: бар «Хват» (Галактионовская, 40) (18+) Время начала: 19.00
 «Завлаб»: Роман Исаев, доцент кафедры «Философия и социально-гуманитарные науки»
 Регистрация по ссылке
 

9 ноября
 Адрес: Дума городского округа Новокуйбышевск (ул. Миронова, 2)
 Время начала: 10.00
 «Завлаб»: Максим Еремин, начальник управления пресс-службы и информации
 Регистрация по ссылке
 

Адрес: учебный корпус Политеха № 1 (Первомайская, 18; аудитория 312)
 Время начала: 12.00
 «Завлаб»: Ольга Блатова, доцент кафедры «Общая и неорганическая химия», старший научный сотрудник Международного научно-исследовательского центра по теоретическому материаловедению
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Адрес: Самарский драмтеатр им. Горького
 Время начала: 13.30
 «Завлаб»: Егор Макаров, доцент кафедры «Философия и социально-гуманитарные науки»
 Регистрация по ссылке
 

Кроме этого, декан факультета машиностроения, металлургии и транcпорта Константин Никитин проведет акцию в подшефной заводу «Нефтефлот» школе № 55, а завкафедрой «Технология машиностроения» сызранского филиала Политеха Александр Осипов – на заводе «ТЯЖМАШ».

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