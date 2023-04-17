Самарский политех примет участие в Международном фестивале «ВузЭкоФест»

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C 17 по 30 апреля в российских вузах пройдет IX ежегодный молодежный фестиваль в области устойчивого развития «ВузЭкоФест». В Самарском политехе масштабную программу организуют сотрудники кафедры «Химическая технология и промышленная экология» и представители экологического клуба «Жизнь». В течение двух недель участники «ВузЭкоФеста» – студенты и школьники – будут изучать экотехнологии и оценивать научно-технологический потенциал вузов.

По традиции фестиваль начнется с презентаций студенческих проектов. Ребята представят свои инициативные разработки и исследования, посвященные охране окружающей среды, переработке отходов, просветительской деятельности в сфере экологии. Затем в Политехе состоятся круглые столы, посвященные профессии эколога, а также инновациям экономики замкнутого цикла. Одним из центральных мероприятий станет и межвозрастная конференция «Экология Земли».

– Представители Самарского политеха ежегодно принимают активное участие в «ВузЭкоФесте». Ребята презентуют проекты экологической направленности, перенимают опыт наставников. Мы проводим множество разнообразных мероприятий – своими силами, а также совместно с партнерами вуза. Это волонтерские акции, экологические квесты и, конечно, обучающие и просветительские мастер-классы и семинары, – подчеркнула руководитель университетского экоклуба, доцент кафедры «Химическая технология и промышленная экология» Алина Копнина.

«ВузЭкоФест» - молодежный проект по формированию сообщества лидеров-наставников и впоследствии профессионалов в области устойчивого развития, которые распространяют знания, навыки и внедряют конкретные «зеленые» решения на базе вузов, городов и стран при поддержке заинтересованных сторон (администраций вузов, представителей бизнеса, НКО и государственных структур). В этом году тема фестиваля — наставничество в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Проект проводится АНО “Территория устойчивого развития” при поддержке Минобрнауки и Минприроды России, Правительства Москвы и генерального экологического партнера — ППК РЭО.

«Тема эконаставничества на «ВузЭкоФесте» выбрана не просто так: это основа, главное в контексте внедрения «зеленых» решений на базе вузов. Когда в твоем окружении есть те, кто может подсказать и направить, помочь узнать, освоить новое и внедрить, возникает качественно новый тип взаимоотношений между людьми, повышается доверие в обществе, формируется социальный капитал и повышается качество жизни каждого из нас», — рассказала директор АНО «Территория устойчивого развития» и руководитель фестиваля «ВузЭкоФест» Анастасия Окорочкова.