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Самарский политех получил 33 квоты на обучение в магистратуре иностранных граждан

28 марта 2023 11:37
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Самарский политех получил 33 квоты на обучение в магистратуре иностранных граждан

Это наибольшее количество мест среди самарских вузов, выделенных в 2023 году по квоте Правительства РФ для обучения иностранных граждан. Обязательное условие - успешное участие в вузовской олимпиаде «Самарский политех», заявки на которую принимаются до 31 марта.


 Как рассказала начальник управления по работе с иностранными обучающимися Самарского политеха Елена Прокофьева, в 2022 году наш вуз впервые выиграл конкурс министерства образования и науки РФ на получение права предоставлять победителям и призерам университетской олимпиады бюджетные места.
 - Если в прошлом году у нас было 19 квот, то сейчас их количество увеличилось почти в два раза. Это связано с хорошей результативностью прошлогоднего набора. Также в настоящее время увеличилось количество направлений подготовки, на которые предоставляются бюджетные места, - отметила Прокофьева.
 В этому году для магистрантов-иностранцев предоставляется семь квотированных бюджетных мест по направлению «информатика и вычислительная техника», по три квоты на освоение образовательных программ «управление в технических системах», «эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений», «промышленное и гражданское строительство», «цифровое моделирование систем и сервисов интеллектуальной энергетики», «релейная защита, автоматизация и управление режимами электроэнергетических систем», «конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «трубопроводный транспорт углеводородов».

По две квоты выделено на направления, связанные с оптимизацией систем электроснабжения и повышение их эффективности, а также мониторингом территорий с высокой антропогенной нагрузкой. И одна квота на направления подготовки «управление инвестиционно-строительной деятельностью».
 Сама олимпиада пройдет 1 и 8 апреля. Документы для регистрации до конца марта необходимо предоставить в управление по работе с иностранными обучающимися. Победители и призеры олимпиады после получения направления Минобрнауки РФ будут зачислены в университет и смогут получать ежемесячную стипендию.
 К слову, ранее министерство образования Египта включило Самарский политех в список 20 университетов России, дипломы которых признаются в этой африканской стране.

 

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