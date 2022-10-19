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Самарские педагоги могут вписать свое имя в историю

19 октября 2022 10:58
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Самарские педагоги могут вписать свое имя в историю

У учителей России появился шанс рассказать о себе на страницах книги. Полуфиналистка телешоу «Классная тема» Елена Вострикова выступила с инициативой создания издания автобиографий учителей Форума классных руководителей. Эта книга – своего рода мозаика человеческих судеб, объединенных общей любовью к детям и к профессии - учитель.
Свою личную историю может рассказать любой российский педагог, желающий принять участие в проекте. Каждый учитель пришел в профессию своим путем. Для кого-то школьная стезя была очевидной и единственно возможной, а кто-то понял, в чем на самом деле состоит призвание, спустя годы. В рамках проекта «Книга автобиографий учителей ФКР» участники опишут свой опыт, расскажут, что повлияло на их выбор и ответят на главный вопрос «Как и почему вы стали учителем?».  


«Книга с автобиографиями учителей – очень нужная и правильная инициатива. Это попытка наглядно продемонстрировать из каких корней прорастает призвание к педагогике и показать, что оно невозможно без любви к детям и школе. Личные истории помогают увидеть то, что обычно остается «за кадром» - какие события, мысли, чувства и люди привели человека в эту профессию, выросшую в итоге в дело жизни – подчеркнул министр образования Самарской области Виктор Акопьян. – На кого-то повлиял первый учитель, кого-то заинтересовал предмет, кто-то понял, что хочет делиться знаниями с подрастающим поколением, а кто-то осознал, что школа для него – лучшее место в мире. Конечно, чаще всего играет роль не один фактор. Через призму этих автобиографий читатели смогут более глубоко понять, как зарождается желание учить и как многогранна профессия учитель».


Книга станет не только сборником личных и профессиональных историй, но и неким путеводителем по истории развития профессии. В итоге получится динамичный и яркий исторический и психологический срез того, как менялись представления о работе в школе и мотивация у будущих педагогов в различные исторические периоды. 
 Все автобиографии в книге будут поделены на блоки: учителя 1970-х гг./учителя 1980-90-х гг./учителя 2000-10 гг./учителя 2010-2022 гг.
Чтобы принять в проекте участие, достаточно написать свою автобиографичную историю о пути в профессию и ответить на основной вопрос, а также дать небольшое наставление будущему поколению учителей, тем людям, которые придут на смену. Объем эссе 2-3 листа формата A4. Текст и фотографии для иллюстраций нужно выслать на почту evostrikova69@mail.ru до конца декабря 2022 года.  
Учителям Самарской области есть, чем поделиться. Среди них огромное количество профессионалов, которые пришли в школу по велению сердца и помогают детям не только освоить предмет, но и учат думать, анализировать, быть любознательными и открытыми миру.  


Яркий пример такого отношения к профессии – учитель истории школы № 14 из Сызрани Надежда Доронина. Помогая ученице сделать научную работу про блогинг, Надежда поняла, что хочет вести собственный блог, чтобы делиться своими знаниями по истории с теми, кому это интересно. Как результат – проект «Историк в телефоне» за три года набрал огромное количество подписчиков, которые ждут с нетерпением каждого нового поста, многие подписчики пишут, что благодаря ее странице решили пойти учиться на исторический факультет. Надежда Доронина считает, что современный педагог должен идти в ногу со временем и быть там, где его аудитория. Социальные сети – то место, где учитель может привить любовь к своему предмету и донести информацию в свободной и интересной форме, причем не только для детей, но и для взрослых. 
«Книга автобиографий учителей ФКР» также создается с целью привлечь внимание большой и разновозрастной аудитории к профессии учителя. Она будет издана в 2023 году и приурочена к Году педагога и наставника. Проект может получить и дальнейшее развитие: тогда с течением времени добавят новые разделы по следующим временным периодам.

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