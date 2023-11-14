Самарские астрофизики совместно с учеными из США воссоздали "пришельцев" из космоса

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"Пришельцами" оказались вещества, чьих "потомков" можно найти в шампунях и стиральных порошках.

Астрофизики Самарского университета им. Королёва совместно с коллегами из США теоретически и экспериментально доказали возможность возникновения в космосе сложных органических веществ, необходимых для существования и развития на Земле первых биологических протоклеток.

Создав с помощью специального оборудования аналоги межзвездного льда, международная группа ученых с помощью различных химических реакций, типичных для условий глубокого космоса, получила молекулы хелатирующих агентов - так называются вещества, с помощью которых внутрь первых примитивных протоклеток могли проникать ионы металлов, обеспечивая нормальную жизнедеятельность клеток и ускоряя копирование нити рибонуклеионовой кислоты (РНК) - одной из трех основных макромолекул, которые содержатся в клетках всех живых организмов. Теоретическая часть исследования была проведена в Самарском университете им. Королёва, а экспериментальная часть - в Гавайском университете (США).

"Научная значимость нашего исследования состоит в том, что впервые в мире в аналогах межзвездных льдов были получены органические хелатирующие агенты. Это еще один значительный шаг к разгадке появления жизни на Земле. Как считают многие ученые, хелатирующие агенты были крайне необходимы для существования и развития первых биологических протоклеток. Эти вещества способствуют переносу ионов металлов сквозь клеточную мембрану и тем самым они могли участвовать в катализе репликации РНК, то есть, в копировании данных РНК и делении древних протоклеток", - рассказал один из авторов исследования, доцент кафедры физики Самарского университета им. Королёва Иван Антонов.

Фото: Олеся Орина