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Самарская школьница стала финалистом конкурса «Наука. Территория героев»

14 февраля 2025 12:54
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Самарская школьница стала финалистом конкурса «Наука. Территория героев»

В Национальном центре «Россия» 12 февраля состоялся финал научно-популярного конкурса «Наука. Территория героев» для школьников и студентов со всей страны. С приветственным словом к участникам обратился Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер подчеркнул преимущества профессии учёного и рассказал о возможностях, которые она открывает для молодёжи.

«Профессия учёного в России становится всё более востребованной и престижной. Наши учёные – настоящие супергерои! Мы на пятом месте в мире по количеству людей, занимающихся исследованиями и разработками. Почти каждый второй учёный в России – моложе 40 лет. Конкурс “Наука. Территория героев„ тоже набирает популярность. Уже более 90 тысяч школьников и студентов со всей страны стали его участниками. Вовлекая десятки тысяч юных исследователей в научную сферу, мы решаем одну из главных задач Десятилетия науки и технологий, объявленного Президентом Владимиром Путиным», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Он добавил, что именно от талантливой молодёжи будет зависеть будущее страны. Правительство продолжит поддерживать молодых людей и создавать условия для того, чтобы путь в науке был не таким сложным и привёл к успеху.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков поздравил победителей конкурса и отметил, что сегодня всё больше молодёжи хочет связать свою жизнь с наукой.

«Для занятия научным творчеством в наших университетах и научных организациях создаются все необходимые условия, в том числе открываются молодёжные лаборатории, обновляется приборная база, работает серьёзная грантовая поддержка. Отдельно хочу отметить укрепление кооперации университетов, исследовательских институтов и реального сектора экономики», – добавил министр.

В этом году в финальном поединке сразились 10 талантливых ребят со всей России, в их числе учащаяся самарской гимназии №133 Анастасия Гапонова.

«Самым сложным и одновременно самым интересным было проведение эксперимента в домашних условиях. Участникам были предложены самые разнообразные задания на выбор. Я решила проверить на практике использование тарельчатых шасси для летательных аппаратов, сделав в домашних условиях несколько моделей и проведя опыт», - поделилась Анастасия.

Анастасия полагает, что научные знания важны в любых сферах и помогают человеку расширить свой кругозор и повысить уровень эрудированности, поэтому советует школьникам принимать участие в олимпиадах и конкурсах разных уровней.

«Школьникам, которые сомневаются, стоит ли участвовать в конкурсах, хочу сказать, что бояться совершенно нечего! Некоторых останавливает страх неудач, но они - тоже важная часть процесса. Главное - выбрать конкурсы, близкие вашей сфере интересов, и попробовать свои силы, ведь участие в них - незабываемый жизненный опыт», - говорит Анастасия.

Юные исследователи ответили на научные вопросы, пообщались с молодыми учёными и именитыми популяризаторами науки, в числе которых доктор физико-математических наук, профессор Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ «МИФИ» Владимир Решетов, амбассадор проекта – биолог Илья Гомыранов.

Третье место занял Андрей Хохлов из Мичуринска, второе – у Тимофея Ковалёва из Пскова. Первое место присуждено Александру Валову из Клина.

Они получили дополнительные баллы при поступлении в Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, а также награды от компаний – партнёров конкурса. Госкорпорация «Росатом» предоставила трём победителям возможность прохождения карьерных консультаций, цель которых – помочь построить индивидуальный профессиональный путь. Компания «Билайн» наградила одного победителя грантом в размере 200 тыс. рублей на проведение научно-исследовательской работы и повышение компетенций в выбранной сфере. Остальные финалисты получили подарочные сертификаты и призы от партнёров конкурса, а также приняли участие в интерактивной экскурсии по офису «Сбера».

Победителей конкурса ждут индивидуальные стажировки в ведущих научных центрах страны: Дальневосточном федеральном университете, Межвузовском студенческом кампусе Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня и в Объединённом институте ядерных исследований. Там ребята получат уникальный опыт научно-исследовательской деятельности, изучат направления, в которых планируют развиваться в будущем, познакомятся с учёными-практиками из интересующей их научной сферы.

Конкурс «Наука. Территория героев» проводится ежегодно в рамках национальных проектов России и входит в инициативу «Наука побеждать» Десятилетия науки и технологий.

Фото – АНО «Национальные приоритеты»

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