Самарская школа №154 стала участником федерального проекта ФизкультРАСС «Ни минуты не теряя, мы здоровье укрепляем!»

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Проект проводится под эгидой Министерства спорта Российской Федерации в рамках предоставления из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва, в целях выполнения государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».



Цель проекта – привлечь к систематическим занятиям физической культурой родителей и иных лиц, сопровождающих детей, к местам занятий спортом и ожидающих их во время тренировочного процесса.



МБОУ Школа №154 г.о. Самара впервые принимает участие в проекте и уже с легкостью прошла отборочный этап. Сейчас в школе проводятся различные занятия для родителей воспитанников учреждения, а также их бабушек и дедушек. Они играют в футбол и мини-гольф, занимаются спортивной аэробикой. В скором времени благодаря поддержке организаторов в школе появится новый спортивный инвентарь: скандинавские палки, скакалки, мячи и многое другое.



«В нашем учреждении свыше 1500 воспитанников. У всех очень активные и спортивные родители, которые регулярно принимают участие в различных физкультурно-спортивных мероприятиях школы, участвуют в городских турнирах. Занятия проводим в удобное для них время. Мечтаем попасть в тройку призеров по итогу реализации проекта», - отметила директор школы, президент федерации синхронного плавания Самарской области Наталия Корнилова.



К 2030 году в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» планируется привлечь к регулярным занятиям спортом и физической культурой 70% жителей России.

Фото: департамент информационной политики СО