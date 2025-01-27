Самарская область вошла в ТОП-10 участников федерального проекта «Код будущего» за 2022-2024 годы

По итогам 2022-2024 гг. Самарская область вошла в топ-10 участников федерального образовательного проекта «Код будущего». Только за 2024 год программу освоили более 5,5 тыс. школьников нашего региона. Курсы для школьников организует Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, федеральным оператором проекта выступает Университет 2035. В прошлом учебном году курсы программы «Код будущего» окончили более 150 тыс. российских школьников 8-11 классов и студентов колледжей. А за всё время – более 250 тыс. ребят.
IT-сектор, как одно из приоритетных направлений, обеспечивающих технологический суверенитет страны, – перспективное направление работы Федерального Правительства. В Самарской области вопросы развития региональной IT-отрасли находят поддержку у главы региона Вячеслава Федорищева, по его решению в январе 2025 года в Самарской области было создано министерство цифрового развития и связи. В числе задач новой структуры внедрение современных инновационных технологий во все отрасли экономики и обеспечение ИТ-сектора квалифицированными кадрами.
Один из инструментов подготовки кадров – ранняя профориентация школьников. На это направлен образовательный проект «Код будущего», который в 2025 году продолжится под эгидой федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», и будет дополнен курсами по робототехнике и ИИ-технологиям, а также профессиональным уровнем программирования.
С 2022 года в рамках проекта подростки изучали языки программирования на более чем 250 курсах от 28 ИТ-компаний, разрабатывали собственные ИТ-проекты. Выпускники получили сертификаты, которые могут добавить до 10 дополнительных баллов при поступлении в вузы-партнеры.
Самые популярные языки программирования на проекте:
Python – 69%
JavaScript – 11%
C++ - 6%
C# – 5%
1С – 5%
Наиболее популярные направления проекта:
Разработка игр
1С-разработка
Веб-разработка
Аналитика данных, машинное обучение и ИИ
Базы данных и SQL
Участники проекта
64% – мальчики, 36% – девочки
71% – школьники 8-11 классов, 29% – студенты колледжей и техникумов
Форма обучения
56% участников занимались офлайн. Образовательные площадки были открыты в 87 регионах России
44% предпочли онлайн-занятия
Уровни подготовки
76% выбрали начальный уровень
22% осваивали базовый уровень
2% обучались на продвинутых курсах.
Фото: департамент информационной политики Самарской области