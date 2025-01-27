Я нашел ошибку
Главные новости:
Благодаря таким мероприятия сохраняется и передается последующим поколениям историческая память.
«Блокадный хлеб»: Всероссийская акция прошла в Самаре
Сейчас в Самаре проживают около 70 человек – жителей блокадного Ленинграда. 
В Самаре почтили память жителей блокадного Ленинграда
Бойцы будут нести службу на передовой в составе казачьего добровольческого отряда БАРС-15 «Ермак».
В зону СВО отправилась очередная команда казаков-добровольцев
Алакпер Гезалов удачно провел три боя в предварительном раунде и в полуфинале и стал финалистом Кубка России в весовой категории 80 кг.
Спортсмен из Безенчукского района стал серебряным призером Кубка России по боксу
В Управлении на транспорте МВД России по ПФО состоялось заседание коллегии, на котором были подведены итоги работы за 2024 год.
Самарская транспортная полиция является одной из лучших по итогам работы за 2024 год
А для любителей лыжного спорта с 30 января по 2 февраля пройдет марафон в рамках XI лыжного фестиваля «Сокольи горы».
Из-за предстоящих в ближайшие дни потепления и дождей в Самаре катки временно закрывают
Губернатор Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с министром природных ресурсов и экологии Самарской области Артемом Ефимовым.
Вячеслав Федорищев поручил подготовить программу по закупке техники для обеспечения вывоза мусора
Только за 2024 год программу освоили более 5,5 тыс. школьников нашего региона.
Самарская область вошла в ТОП-10 участников федерального проекта «Код будущего» за 2022-2024 годы
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.26
-0.84
EUR 103.19
-0.47
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В «ЗИМ Галерее» самарцам расскажут об архитектурной истории бывшего Завода имени Масленникова
В Самаре сообщили о старте сетевого проекта в честь юбилея Сергея Есенина
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция, посвященная самарскому конструктивизму
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область вошла в ТОП-10 участников федерального проекта «Код будущего» за 2022-2024 годы

27 января 2025 16:48
113
Только за 2024 год программу освоили более 5,5 тыс. школьников нашего региона.

По итогам 2022-2024 гг. Самарская область вошла в топ-10 участников федерального образовательного проекта «Код будущего». Только за 2024 год программу освоили более 5,5 тыс. школьников нашего региона. Курсы для школьников организует Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, федеральным оператором проекта выступает Университет 2035. В прошлом учебном году курсы программы «Код будущего» окончили более 150 тыс. российских школьников 8-11 классов и студентов колледжей. А за всё время – более 250 тыс. ребят.

IT-сектор, как одно из приоритетных направлений, обеспечивающих технологический суверенитет страны, – перспективное направление работы  Федерального Правительства. В Самарской области вопросы развития региональной IT-отрасли находят поддержку у главы региона Вячеслава Федорищева, по его решению в январе 2025 года в Самарской области было создано министерство цифрового развития и связи. В числе задач новой структуры внедрение современных инновационных технологий во все отрасли экономики и обеспечение ИТ-сектора квалифицированными кадрами.

Один из инструментов подготовки кадров – ранняя профориентация школьников. На это направлен образовательный проект «Код будущего», который в 2025 году продолжится под эгидой федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», и будет дополнен курсами по робототехнике и ИИ-технологиям, а также профессиональным уровнем программирования.

С 2022 года в рамках проекта подростки изучали языки программирования на более чем 250 курсах от 28 ИТ-компаний, разрабатывали собственные ИТ-проекты. Выпускники получили сертификаты, которые могут добавить до 10 дополнительных баллов при поступлении в вузы-партнеры. 

Самые популярные языки программирования на проекте:

Python – 69%

JavaScript – 11%

C++ - 6%

C# – 5%

1С – 5% 

Наиболее популярные направления проекта:

Разработка игр

1С-разработка

Веб-разработка

Аналитика данных, машинное обучение и ИИ

Базы данных и SQL

Участники проекта

64% – мальчики, 36% – девочки

71% – школьники 8-11 классов, 29% – студенты колледжей и техникумов

Форма обучения

56% участников занимались офлайн. Образовательные площадки были открыты в 87 регионах России

44% предпочли онлайн-занятия

Уровни подготовки

76% выбрали начальный уровень

22% осваивали базовый уровень

2% обучались на продвинутых курсах.

 

Фото:   департамент информационной политики Самарской области

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре не будут развивать метро из-за малой загруженности
27 января 2025  13:41
В Самаре не планируют развивать метро из-за малой загруженности
274
Вячеслав Федорищев обсудил с Александром Шарковым планы по развитию Волжского района
27 января 2025  12:22
Вячеслав Федорищев обсудил с Александром Шарковым планы по развитию Волжского района
244
В Самарской области проходят мероприятия в память о жертвах Холокоста
27 января 2025  12:15
В Самарской области проходят мероприятия в память о жертвах Холокоста
242
В текущем году в Самарской области будут обновлены 127 общественных и 90 дворовых территорий
27 января 2025  11:00
В текущем году в Самарской области будут обновлены 127 общественных и 90 дворовых территорий
303
27 января местами в Самарской области ожидается гололед 1-5 мм
26 января 2025  14:40
27 января местами в Самарской области ожидается гололед 1-5 мм
560
Весь список