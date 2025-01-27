Самарская область вошла в ТОП-10 участников федерального проекта «Код будущего» за 2022-2024 годы

113

По итогам 2022-2024 гг. Самарская область вошла в топ-10 участников федерального образовательного проекта «Код будущего». Только за 2024 год программу освоили более 5,5 тыс. школьников нашего региона. Курсы для школьников организует Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, федеральным оператором проекта выступает Университет 2035. В прошлом учебном году курсы программы «Код будущего» окончили более 150 тыс. российских школьников 8-11 классов и студентов колледжей. А за всё время – более 250 тыс. ребят.

IT-сектор, как одно из приоритетных направлений, обеспечивающих технологический суверенитет страны, – перспективное направление работы Федерального Правительства. В Самарской области вопросы развития региональной IT-отрасли находят поддержку у главы региона Вячеслава Федорищева, по его решению в январе 2025 года в Самарской области было создано министерство цифрового развития и связи. В числе задач новой структуры внедрение современных инновационных технологий во все отрасли экономики и обеспечение ИТ-сектора квалифицированными кадрами.

Один из инструментов подготовки кадров – ранняя профориентация школьников. На это направлен образовательный проект «Код будущего», который в 2025 году продолжится под эгидой федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», и будет дополнен курсами по робототехнике и ИИ-технологиям, а также профессиональным уровнем программирования.

С 2022 года в рамках проекта подростки изучали языки программирования на более чем 250 курсах от 28 ИТ-компаний, разрабатывали собственные ИТ-проекты. Выпускники получили сертификаты, которые могут добавить до 10 дополнительных баллов при поступлении в вузы-партнеры.

Самые популярные языки программирования на проекте:

Python – 69%

JavaScript – 11%

C++ - 6%

C# – 5%

1С – 5%

Наиболее популярные направления проекта:

Разработка игр

1С-разработка

Веб-разработка

Аналитика данных, машинное обучение и ИИ

Базы данных и SQL

Участники проекта

64% – мальчики, 36% – девочки

71% – школьники 8-11 классов, 29% – студенты колледжей и техникумов

Форма обучения

56% участников занимались офлайн. Образовательные площадки были открыты в 87 регионах России

44% предпочли онлайн-занятия

Уровни подготовки

76% выбрали начальный уровень

22% осваивали базовый уровень

2% обучались на продвинутых курсах.

Фото: департамент информационной политики Самарской области