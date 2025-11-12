Самарская область вошла в топ-10 лучших регионов России по итогам проведения государственной итоговой аттестации 2025 года

158

Рейтинг сформирован Рособрнадзором РФ на основании критериев качества организации ЕГЭ и ОГЭ, а также результатов экзаменов, которые показали выпускники, сообщил в своем канале в MAX Вячеслав Федорищев.



"Качественная подготовка к экзаменам создает комфортные условия для ребят, помогает им показать свой максимум. Напомню, что по итогам ЕГЭ в 2025 году в Самарской области 193 стобалльных результата, в том числе 13 выпускников получили по 100 баллов сразу по двум предметам. За такие успехи мы премировали ребят. В нынешнем учебном году экзамены у выпускников начнутся не ранее 1 июня. Такое нововведение реализовано по поручению Президента Владимира Владимировича Путина. Завершится учебный год за неделю до начала экзаменов — 26 мая. Поэтому у выпускников будет дополнительное свободное время для подготовки", - написал губернатор.