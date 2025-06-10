С 1 сентября 2025 года объем домашней работы для школьников будет определен законодательно.

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Законом закреплены требования, направленные на нормирование нагрузки на учеников, рассказал в понедельник на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы министр просвещения Сергей Кравцов.

"В этом году вступает в силу приказ № 704, который устанавливает календарно-урочное планирование. В нем закреплено время, которое предусмотрено для изучения того или иного предмета, а также нормы по числу контрольных и проверочных работ и домашних заданий, - отметил министр. - Очень важно, чтобы регионы им руководствовались в организации учебного процесса".

Документ, о котором говорил Кравцов, определяет максимальное количество контрольных и практических работ (в том числе всероссийских проверочных работ) - не более 10% от всего объема учебного времени. Особо прописаны и нормы для выполнения домашних заданий, например, для учеников "началки".

Так, суммарный объем "домашки" по всем предметам не должен превышать: 1 час - для первоклассников, 1,5 часа - для учеников 2-го и 3-го классов, у четвероклассников должно уходить на домашнее задание не более 2 часов, пишет РГ.