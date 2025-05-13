Российские школьники победили на Международной менделеевской олимпиаде

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Все 10 участников российской команды завоевали золотые медали на 59-й Международной менделеевской олимпиаде школьников по химии. Об этом 12 мая сообщила пресс-служба правительства России в своем Telegram-канале.

«Думаю уйти в технологические процессы, промышленные. <...>. Возможно, это будет переработка полезных ископаемых из недр нашей богатой страны. Может быть, это будет золотодобыча. Может, это будет добыча редкоземельных элементов», — поделился своими планами в сферах развития в беседе с «Известиями» золотой медалист Виктор Демидов.

В правительстве РФ уточнили, что в этом году международное интеллектуальное состязание объединило представителей порядка 40 стран. Россию представили победители всероссийской олимпиады школьников по химии текущего учебного года.

Золотой медалист из России Никита Маслюк рассказал, что в химию его привела случайность и любовь к интересным задачам, которые дают на олимпиадах.

«В итоге я понял, что олимпиады — это круто», — отметил школьник.