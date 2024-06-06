Я нашел ошибку
Главные новости:
Прием заявок осуществляется до 23 июня 2024 года. Конкурс пройдет в дистанционном формате.
Самарцев приглашают к участию во Всероссийском благотворительном конкурсе «Правильное Ппоколение»
В Самаре одним из наиболее значительных достижений является самая масштабная в истории отрасли модернизация ГОКС.
Самара – дипломант регионального конкурса «ЭкоЛидер» в номинации «Город»
Декорации и костюмы помогают вникнуть в исторический контекст, в характер персонажей и просто получить эстетическое удовольствие.
На сцене САТОБ впервые в Самаре состоится театрализованный показ костюмов «Гофман-дефиле»
Ранее в нескольких регионах произошли инциденты при досмотре школьников перед единым государственным экзаменом.
Рособрнадзор: родительским комитетам могут позволить следить за досмотром на ЕГЭ
Как одна из важных задач была отмечена разработка совместных проектов, направленных на улучшение демографической ситуации в СО.
ПМЭФ: Самарская область заключила соглашение в сфере здравоохранения с ОАО "Российские железные дороги"
Средства пойдут на производство усовершенствованных двигателей для автомобилей LADA и компонентов для новых LADA Aura.
ФРП в рамках ПМЭФ профинансировал проекты компании «АВТОВАЗ» на 7 млрд рублей
Сотрудники самарского Росреестра приняли участие в большой культурно-просветительской программе, посвященной юбилею гения русской словесности.
Росреестр СО: «К нему не зарастет народная тропа…»
Важным фактором развития инновационных проектов является возможность тесного взаимодействия компаний-резидентов с другими резидентами и индустриальными партнёрами.
«Жигулёвская долина»: бизнес встреча ИСП с резидентами
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.74
-0.02
EUR 96.44
-0.12
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Росреестр СО: «К нему не зарастет народная тропа…»
6 июня пройдет специальная серия кинопоказов в Сквере Эльдара Рязанова в Самаре
8 июня самарцев приглашают в Исторический парк на творческий мастер-класс «Цветы солнца»»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Рособрнадзор: родительским комитетам могут позволить следить за досмотром на ЕГЭ

6 июня 2024 16:32
83
Ранее в нескольких регионах произошли инциденты при досмотре школьников перед единым государственным экзаменом.

Родительским комитетам со следующего года могут разрешить контролировать досмотр детей перед ЕГЭ, рассказал РИА Новости на полях ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"В следующем году, так как у нас самый главный оппонент наш, самый главный стрессующий человек в этом процессе — это родитель, даже не ребенок. <...> Наверное, будем привлекать родительские комитеты и прописывать историю, когда обязательно у нас должен быть на пункте в день проведения экзамена представитель родительского комитета школы, и присутствовать там, и работать с родителями", — подчеркнул он.

Ранее в нескольких регионах произошли инциденты при досмотре школьников перед единым государственным экзаменом. В частности, как сообщал ряд Telegram-каналов, в Чувашии и Воронеже учеников якобы просили раздеться до нижнего белья. В воронежской школе № 62 девочек, по информации канала "Мой и твой Воронеж", заставили снимать бюстгальтеры. Как заявил глава Рособрнадзора, в ведомство жалоб от участниц экзамена или их родителей не поступало.

В учебных заведениях, где произошли такие инциденты, проходят проверки. Директор воронежской школы уволилась после скандала.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Как одна из важных задач была отмечена разработка совместных проектов, направленных на улучшение демографической ситуации в СО.
6 июня 2024  16:27
ПМЭФ: Самарская область заключила соглашение в сфере здравоохранения с ОАО "Российские железные дороги"
113
Средства пойдут на производство усовершенствованных двигателей для автомобилей LADA и компонентов для новых LADA Aura.
6 июня 2024  16:19
ФРП в рамках ПМЭФ профинансировал проекты компании «АВТОВАЗ» на 7 млрд рублей
106
Врио губернатора Самарской области подписал соглашение о строительстве причала и модернизации маслозавода
6 июня 2024  13:39
Врио губернатора Самарской области подписал соглашение о строительстве причала и модернизации маслозавода
186
На медиаэкранах на площади Славы открылась цифровая фотовыставка, посвященная работе детской музыкальной академии
6 июня 2024  11:52
На медиаэкранах на площади Славы открылась цифровая фотовыставка, посвященная работе детской музыкальной академии
211
Обсуждались также перспективы развития сотрудничества по различным направлениям.
5 июня 2024  21:46
Вячеслав Федорищев и Татьяна Бакальчук обсудили вопросы запуска в Самарской области логистического центра Wildberries
1126
Весь список