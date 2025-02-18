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Родители из Самары приняли участие в заседании Всероссийского родительского комитета в Центре знаний «Машук»

18 февраля 2025 12:32
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Родители из Самары приняли участие в заседании Всероссийского родительского комитета в Центре знаний «Машук»

14-17 февраля Российское общество «Знание» организовало образовательную смену в Центре знаний «Машук». В ней приняли участие 140 родителей и представителей образовательных организаций из 77 регионов России, в том числе представители Самарской области. Важной частью программы стало заседание Всероссийского родительского комитета, где выступили Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В рамках образовательной программы «Родители со Знанием» участники познакомились с современными инструментам и методиками работы с детьми и молодежью, изучили актуальные формы взаимодействия между семьей и школой, в том числе особенности коммуникации между региональными родительскими комитетами и Всероссийским родительским комитетом.

На заседании Всероссийского родительского комитета, который стал частью программы, обсудили комплексное взаимодействие с родительским сообществом в рамках формирования Стратегии развития системы образования РФ до 2040 года.

«Взаимодействие с участниками Всероссийского родительского комитета необходимо для развития системы образования. Продолжается набор на второй сезон конкурса родительских инициатив, и я призываю всех подавать на него заявки. Важно обобщать этот опыт, и успешные проекты, реализованные благодаря конкурсу, использовать при подготовке педагогов и советников директоров школ по воспитанию. Со своей стороны, мы будем рекомендовать региональным органам власти в сфере образования ориентироваться на эти наработки. Подчеркну, что конкурс способствует развитию школьного самоуправления, участия родителей в организации процесса обучения и воспитания», – сказал Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Также на мероприятии обсудили удачные практики и первые результаты реализации проектов-победителей первого сезона Конкурса инициатив родительских сообществ, а также возможности для участников второго сезона, об этом рассказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. Отметим, что в рамках образовательной смены «Родители со Знанием» в заседании Всероссийского родительского комитета приняли участие в том числе представители 26 проектов-победителей первого сезона конкурса.

В число участников открытого заседания Всероссийского родительского комитета вошли родители и педагоги из Самарской области. Регион представляли председатель областного родительского собрания Елена Климова, а также член Всероссийского родительского комитета, директор самарского лицея «Технический», почетный работник общего образования Игорь Бочков.

«Считаю, что такое образовательное мероприятие очень актуально и своевременно. В центре Знаний собрались родители, педагоги и руководители - самые заинтересованные лица в образовательном процессе и воспитании нашего будущего поколения, чтобы выработать одно общее направление во взаимодействии и сотрудничестве «родители-дети-школа». Мало быть просто активным родителем, главное быть родителем со знанием. Мы познакомились с эффективными региональными практиками взаимодействия «школа — дети — родители».
 В рамках программы «Родители со Знанием» мы собрали ценные примеры, как в регионах успешно выстраивают сотрудничество между семьей и образовательными организациями, поделились наработками своей деятельности областного родительского собрания «Школа и семья от сотрудничества к результату». Готовы всё новое и интересное применить в своей работе», - рассказала Елена Климова.

В рамках заседания ВРК актуальные вопросы профилактики девиантного поведения обучающихся и оказания психолого-педагогической помощи осветила Директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская. Кроме того, о роли советников по воспитанию в объединении родительского, педагогического и детского сообществ рассказал директор «Российского детско-юношеского центра» Александр Кудряшов, а сопредседатель регионального родительского комитета Пензенской области Михаил Козин поделился опытом работы регионального родительского комитета с родительским сообществом в регионе. Всего в состав входят 52 человека, в их числе победители конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей», учителя и советники директоров по воспитанию.

В завершении заседания Российское общество «Знание» и Министерство просвещения РФ подписали план совместных мероприятий на 2025 год. В него вошли 60 событий, в которых примут участие просветители, представители педагогического и родительского сообществ, а также молодежь и дети. Согласно плану, мероприятия охватят все регионы России, а некоторые из них пройдут в онлайн формате.

Напомним, что Российское общество «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ ведет прием заявок на второй сезон конкурса инициатив родительских сообществ. В 2025 году планируется наградить в 4 раза больше родительских комитетов, на реализацию их инициатив выделят порядка 700 миллионов рублей. Заявку можно подать на сайте Знаниеодители до 11 марта 2025 года.

Повысить шансы на успех в конкурсе поможет новый онлайн-курс на платформе Знание.Академия — «Родительская инициатива: учимся создавать проекты». Курс позволит родителям создать конкурентоспособный проект: корректно формулировать цели и ожидаемые результаты, сформировать смету расходов, распределить ключевые роли в команде и привлечь ресурсы. Также все родители, желающие глубже понять свою роль в воспитании, развитии и поддержке детей могут присоединиться к онлайн-курсу «Родители и система воспитания: формируем будущее вместе» от Знание.Академия.

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

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