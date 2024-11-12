Разработанные в СамГМУ аналитические колонки начали поставлять потребителям

Я нашел ошибку
Главные новости:
Уже в нескольких регионах выявлены мошенники, которые ходят по домам и квартирам, сбывают автономные датчики по кратно завышенным ценам, чем в магазинах и маркетплейсах.
ГУ МЧС СО: МЧС России не продает пожарные извещатели
Среди которых врач - педиатр Наталья Фадина. 
«Земский доктор»: к коллективу Безенчукской ЦРБ присоединились 3 специалиста
В Самаре ночью -1, -3°С, днем 0, +2°С.
13 ноября в регионе без осадков, ночью до -6°С, днем до +3°С
Это совместный проект Сбербанка, Министерства образования региона при участии ГУ МВД России по Самарской области.
В Самаре реализуется проект, направленный на профилактику и предупреждение киберпреступлений
В нём – более 4 тысяч школ, детсадов и техникумов.
«Единая Россия» передала в минпросвещения перечень объектов образования для капремонта в 2025-2027 годах.
Игрушки, конструкторы, книжки и другие подарки, которые передадут в медицинские учреждения активисты и сторонники партии, помогут детям легче переносить сложное лечение.
«Единая Россия» дала старт благотворительной акции «Коробка храбрости»
Днем во вторник, 12 ноября, в губернии прошла серия тревожных сообщений.
Самарскую область "заминировали": в облправительстве прокомментировали волну эвакуаций из-за анонимных звонков
В котором будут обучаться учащиеся 10 классов.
Инженерно-технический класс открыли в школе №118 Самары
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.95
0.12
EUR 104.85
-0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Марафон «Кошкинские Лиры» в Самаре: СОУНБ приглашает на открытый гала-концерт
В самарском Музее Эльдара Рязанова пройдет вторая встреча ридинг-группы «Читать кино»
В Историческом парке Самары состоится показ документального фильма о жизни театра «Грань»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Разработанные в СамГМУ аналитические колонки начали поставлять потребителям

12 ноября 2024 14:31
199
Ранее в СамГМУ были разработаны два вида аналитических колонок. Их можно использовать для контроля продукции в нефтехимической и химической промышленностях.

Разработанные в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России аналитические колонки прошли все необходимые испытания и их начали поставлять потребителям. Компании-потребители занимаются производством лекарственных препаратов, а также поставкой реактивов и химических материалов.

Ранее в СамГМУ были разработаны два вида аналитических колонок. Их можно использовать для контроля продукции в нефтехимической и химической промышленностях, а также для контроля уровня загрязнений окружающей среды.

Как пояснил руководитель проекта, научный сотрудник лаборатории новых медицинских материалов и технологий НОПЦ ГЛТ СамГМУ Ильнур Шайхутдинов, первый вид колонок представляет собой классические аналитические колонки для высокоэффективной жидкостной хроматографии, то есть, аналог колонок компаний, ушедших с российской рынка. Вторая разработка - абсолютно новый вид аналитических колонок на основе металлоорганических каркасных полимеров (МОКП).

«В химической промышленности имеется достаточно большой ассортимент аналитических колонок, но с иными коммерческими сорбентами — силикагельными или полимерными, а такие сорбенты, в основном, имеют только два режима хроматографирования: нормально-фазовый и обращенно-фазовый режимы. Разработанные нами аналитические колонки работают в двух режимах хроматографирования, что является более универсальным вариантом для разделения большой группы аналитов», — рассказал Ильнур Шайхутдинов.

Испытания аналитических колонок проводились на базе НОЦ фармации СамГМУ и самарской компании «Аналит-Сервис». Они завершились летом этого года.

Проект по разработке аналитических колонок реализован в рамках участия СамГМУ в программе Минобрнауки России «Приоритет 2030» (нацпроект «Наука и университеты»).

 

Фото:   пресс-служба СамГМУ

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре ночью -1, -3°С, днем 0, +2°С.
12 ноября 2024, 17:32
13 ноября в регионе без осадков, ночью до -6°С, днем до +3°С
В Самаре ночью -1, -3°С, днем 0, +2°С. Экология
39
Это совместный проект Сбербанка, Министерства образования региона при участии ГУ МВД России по Самарской области.
12 ноября 2024, 17:15
В Самаре реализуется проект, направленный на профилактику и предупреждение киберпреступлений
Это совместный проект Сбербанка, Министерства образования региона при участии ГУ МВД России по Самарской области. Общество
71
В нём – более 4 тысяч школ, детсадов и техникумов.
12 ноября 2024, 17:09
«Единая Россия» передала в минпросвещения перечень объектов образования для капремонта в 2025-2027 годах.
В нём – более 4 тысяч школ, детсадов и техникумов. Политика
105
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил профсоюзных работников с Днём профсоюзов Самарской области
12 ноября 2024  10:05
Вячеслав Федорищев поздравил профсоюзных работников с Днём профсоюзов Самарской области
214
«Сделано в Самарской области»: Награждены лучшие производители региона
12 ноября 2024  10:00
«Сделано в Самарской области»: Награждены лучшие производители региона
235
Самарцы примут участие в публичных слушаниях по вопросу инициативы реформы местного самоуправления
11 ноября 2024  11:21
Самарцы примут участие в публичных слушаниях по вопросу инициативы реформы местного самоуправления
808
Более 130 тысяч человек посетили выставку трофейной техники в Самаре
11 ноября 2024  11:17
Более 130 тысяч человек посетили выставку трофейной техники в Самаре
406
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня сотрудника ОВД РФ
10 ноября 2024  11:11
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня сотрудника ОВД РФ
2191
Весь список