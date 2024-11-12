Разработанные в СамГМУ аналитические колонки начали поставлять потребителям

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Разработанные в Самарском государственном медицинском университете Минздрава России аналитические колонки прошли все необходимые испытания и их начали поставлять потребителям. Компании-потребители занимаются производством лекарственных препаратов, а также поставкой реактивов и химических материалов.

Ранее в СамГМУ были разработаны два вида аналитических колонок. Их можно использовать для контроля продукции в нефтехимической и химической промышленностях, а также для контроля уровня загрязнений окружающей среды.

Как пояснил руководитель проекта, научный сотрудник лаборатории новых медицинских материалов и технологий НОПЦ ГЛТ СамГМУ Ильнур Шайхутдинов, первый вид колонок представляет собой классические аналитические колонки для высокоэффективной жидкостной хроматографии, то есть, аналог колонок компаний, ушедших с российской рынка. Вторая разработка - абсолютно новый вид аналитических колонок на основе металлоорганических каркасных полимеров (МОКП).

«В химической промышленности имеется достаточно большой ассортимент аналитических колонок, но с иными коммерческими сорбентами — силикагельными или полимерными, а такие сорбенты, в основном, имеют только два режима хроматографирования: нормально-фазовый и обращенно-фазовый режимы. Разработанные нами аналитические колонки работают в двух режимах хроматографирования, что является более универсальным вариантом для разделения большой группы аналитов», — рассказал Ильнур Шайхутдинов.

Испытания аналитических колонок проводились на базе НОЦ фармации СамГМУ и самарской компании «Аналит-Сервис». Они завершились летом этого года.

Проект по разработке аналитических колонок реализован в рамках участия СамГМУ в программе Минобрнауки России «Приоритет 2030» (нацпроект «Наука и университеты»).

Фото: пресс-служба СамГМУ