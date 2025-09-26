Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самара ночью без осадков, днем небольшой дождь, ночью +3, +5°С, днем +10, +12°С.
27 сентября в регионе днем  дождь, до +13°С
Эта инициатива уже приносит ощутимые результаты.
В губернии запущена новая система поддержки сельхозпредприятий с помощью научных проектов
19-летний местный житель пояснил, что, развлекаясь, не думал о последствиях своих действий.
Привлечен к административной ответственности самарец, перевозивший людей вне кабины автомобиля
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на неделю
Программа будет реализовываться в регионе с сентября 2025 года по май 2026 года.
Самарская область стала пилотным регионом для реализации федеральной программы «Обучение служением. Первые»
Участие принимали 28 команд из 17 регионов страны.
Тольяттинские специалисты заняли призовое место в межрегиональном конкурсе «Лучшая бригада скорой помощи»
По номеру (846) 333-06-40.
В преддверии Международного дня пожилых людей в регионе состоится прямая телефонная линия
Для оплаты проезда можно использовать наличные, а также электронные садово-дачные транспортные карты.
В октябре садово-дачные рейсы будут отправляться только по выходным
Полицейские региона провели профилактические мероприятия с первоклассниками
В «ЗИМ Галерее» в Самаре расскажут о творчестве Анри Матисса
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
Пять самарских школ возглавили рейтинг лучших образовательных организаций региона

26 сентября 2025 14:54
116
Рейтинги базируются на информации о приемных кампаниях, предоставленной ведущими вузами.

Рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») опубликовало ежегодный рейтинг лучших школ России, федеральных округов и регионов. По результатам экспертного исследования 12 школ из Самары вошли в число лучших школ региона по количеству выпускников, ставших студентами ведущих вузов страны. Пятерку лидеров рейтинга возглавили Международный аэрокосмический лицей (СМАЛ), Медико-технический лицей, Технический лицей им. С.П. Королева, Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) и Лицей авиационного профиля № 135.  

«То, что выпускники 2025 года стали студентами передовых университетов и институтов России – лучшее подтверждение высокого уровня образования, которое дают наши школы. Безусловно, это достижение не только каждого из ребят, но и тех педагогов, которые были с ними рядом все 11 лет обучения. Поздравляю педагогические коллективы и руководителей школ, выпускников и их родителей и желаю новых успехов в учебном году и насыщенной студенческой жизни», – сказала заместитель главы города Самара Ольга Слесарева.

Также в рейтинг вошли Самарский региональный центр для одаренных детей, Лицей информационных технологий, Гимназия № 11 (Базовая школа РАН), Школа № 41 «Гармония», Школа № 148 им. Героя Советского Союза Михалёва В.П., Школа № 132 им. Героя Советского Союза Губанова Г.П. и Школа № 175. 

Отметим, что Самарский международный аэрокосмический лицей (СМАЛ) является лидером рейтинга школ Самары по версии RAEX с 2020 года. 

Рейтинги лучших школ России по конкурентоспособности выпускников показывают, в каких школах наибольшая доля выпускников, успешно поступающих в лучшие университеты страны. Рейтинги базируются на информации о приемных кампаниях, предоставленной ведущими вузами.

 

Фото:  pxhere.com

 

Теги: Самара

