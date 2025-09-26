Пять самарских школ возглавили рейтинг лучших образовательных организаций региона

116

Рейтинговое агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика») опубликовало ежегодный рейтинг лучших школ России, федеральных округов и регионов. По результатам экспертного исследования 12 школ из Самары вошли в число лучших школ региона по количеству выпускников, ставших студентами ведущих вузов страны. Пятерку лидеров рейтинга возглавили Международный аэрокосмический лицей (СМАЛ), Медико-технический лицей, Технический лицей им. С.П. Королева, Гимназия № 1 (Базовая школа РАН) и Лицей авиационного профиля № 135.



«То, что выпускники 2025 года стали студентами передовых университетов и институтов России – лучшее подтверждение высокого уровня образования, которое дают наши школы. Безусловно, это достижение не только каждого из ребят, но и тех педагогов, которые были с ними рядом все 11 лет обучения. Поздравляю педагогические коллективы и руководителей школ, выпускников и их родителей и желаю новых успехов в учебном году и насыщенной студенческой жизни», – сказала заместитель главы города Самара Ольга Слесарева.



Также в рейтинг вошли Самарский региональный центр для одаренных детей, Лицей информационных технологий, Гимназия № 11 (Базовая школа РАН), Школа № 41 «Гармония», Школа № 148 им. Героя Советского Союза Михалёва В.П., Школа № 132 им. Героя Советского Союза Губанова Г.П. и Школа № 175.



Отметим, что Самарский международный аэрокосмический лицей (СМАЛ) является лидером рейтинга школ Самары по версии RAEX с 2020 года.



Рейтинги лучших школ России по конкурентоспособности выпускников показывают, в каких школах наибольшая доля выпускников, успешно поступающих в лучшие университеты страны. Рейтинги базируются на информации о приемных кампаниях, предоставленной ведущими вузами.

Фото: pxhere.com