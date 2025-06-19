Проекты самарских студентов стали лидерами на Конкурсе «Стартап как диплом»

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Стартапы студентов из Самарской области вошли в топ-50 Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ в формате «Стартап как диплом», организованного Минобрнауки России. Проекты представят партнерам и инвесторам в финале Конкурса на интерактивной выставке, которая соберет топ-50 студенческих работ.

Одна из работ посвящена созданию автоматизированной информационно-измерительной системы мониторинга загрузки снегоуборочных машин в режиме реального времени. Ее автор, студентка Самарского государственного технического университета Карина Ерохина, нашла способ найти оптимальный режим загрузки снегоуборочной машины автоматизированным способом, а не визуально, как это происходит сейчас.

Идея и новизна проекта состоят в создании комплексной информационно-измерительной системы погрузки снега, показывающей количество загрузки снега в режиме реального времени при любых климатических условиях. Она будет исключать только визуальный контроль и позволять в оптимальном режиме использовать ресурсы снегоуборочной машины.

Внедрение такой системы мониторинга позволит в оптимальном режиме использовать ресурсы, предотвратит поломку ленты и увеличит количество загрузки снега до максимума, отмечает автор.

Кроме того, проект вошел в число финалистов и сможет претендовать на победу в финале Конкурса, который состоится 27 июня в Москве.

Второй проект посвящен созданию высокоресурсного малоразмерного газотурбинного двигателя. Автор работы – Артем Алексенцев из Самарского национального исследовательского университета академика С.П. Королева – поясняет, что повышение ресурса двигателя планируется за счет применения нового типа безмасляных газодинамических опор.

И еще один проект, который вошел в число лучших, – это разработка системы мониторинга помещений с использованием БПЛА «InDrone». Она позволит проводить инспекции замкнутых пространств и в режиме реального времени сканировать его, тем самым строя 3D-модель и выявляя скрытые дефекты и получать любую другую нужную информацию.