Проекты самарских студентов стали лидерами на Конкурсе «Стартап как диплом»

Я нашел ошибку
Главные новости:
Он предназначен для решения задач экологического контроля загрязнений открытых водоёмов возле железнодорожных путей.
В Самарском политехе сделали оригинальный радиоуправляемый катер для отбора проб речной и озёрной воды
Семья Рудзиевых — врачебная династия.
«Земский доктор»: к коллективу Безенчукской ЦРБ присоединился врач-отоларинголог
Соглашением предусматривается установление партнерства, оказание финансовой поддержки развитию особых экономических зон, технопарков и индустриальных парков в Самарской области.
ПМЭФ-2025: Вячеслав Федорищев договорился с ВТБ о поддержке в развитии ОЭЗ и индустриальных парков региона
Предусматривается реализация проектов с объемом инвестиций более 80 млрд рублей.
Правительство Самарской области укрепляет сотрудничество с «Тольяттиазотом»
Соглашение касается взаимодействия в рамках реализации государственных программ, направленных на социально-экономическое развитие, инвестиционных проектов и проектов государственно-частного партнерства на территории Самарской области.
Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве региона с Альфа-Банком
В День памяти и скорби на телебашне будет демонстрироваться программа "22 июня - День памяти и скорби" с изображениями вечного огня, гвоздик, георгиевской лентой.
22 июня телебашня в Самаре включит архитектурно-художественную подсветку 
Самарская область занимает 4 место в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню и качеству развития некоммерческого сектора "Регион - НКО" 2024 года.
В регионе стартовал прием заявок на конкурс грантов для СОНКО
В День памяти и скорби на мероприятиях будут установлены маскировочные сети. Любой желающий сможет завязать на них узелок из специальных лент, которые раздадут волонтеры.
Акция «Узелки победы» пройдет в Самаре 22 июня
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.72
0.01
EUR 90.31
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская филармония торжественно завершает сезон гала- концертом с участием звезд европейской оперы!
В Самаре Музей-галерея «Заварка» организует выездную пешеходную экскурсию в село Рождествено
В «ЗИМ Галерее» расскажут о судьбе Куйбышева в годы Великой Отечественной войны
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Проекты самарских студентов стали лидерами на Конкурсе «Стартап как диплом»

19 июня 2025 12:25
150
Проекты самарских студентов стали лидерами на Конкурсе «Стартап как диплом»

Стартапы студентов из Самарской области вошли в топ-50 Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ в формате «Стартап как диплом», организованного Минобрнауки России. Проекты представят партнерам и инвесторам в финале Конкурса на интерактивной выставке, которая соберет топ-50 студенческих работ. 

Одна из работ посвящена созданию автоматизированной информационно-измерительной системы мониторинга загрузки снегоуборочных машин в режиме реального времени. Ее автор, студентка Самарского государственного технического университета Карина Ерохина, нашла способ найти оптимальный режим загрузки снегоуборочной машины автоматизированным способом, а не визуально, как это происходит сейчас.

Идея и новизна проекта состоят в создании комплексной информационно-измерительной системы погрузки снега, показывающей количество загрузки снега в режиме реального времени при любых климатических условиях. Она будет исключать только визуальный контроль и позволять в оптимальном режиме использовать ресурсы снегоуборочной машины.

Внедрение такой системы мониторинга позволит в оптимальном режиме использовать ресурсы, предотвратит поломку ленты и увеличит количество загрузки снега до максимума, отмечает автор.

Кроме того, проект вошел в число финалистов и сможет претендовать на победу в финале Конкурса, который состоится 27 июня в Москве.

Второй проект посвящен созданию высокоресурсного малоразмерного газотурбинного двигателя. Автор работы – Артем Алексенцев из Самарского национального исследовательского университета академика С.П. Королева – поясняет, что повышение ресурса двигателя планируется за счет применения нового типа безмасляных газодинамических опор. 

И еще один проект, который вошел в число лучших, – это разработка системы мониторинга помещений с использованием БПЛА «InDrone». Она позволит проводить инспекции замкнутых пространств и в режиме реального времени сканировать его, тем самым строя 3D-модель и выявляя скрытые дефекты и получать любую другую нужную информацию.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Правительство Самарской области и «КуйбышевАзот» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ на 25 млрд рублей
19 июня 2025  13:02
Правительство Самарской области и «КуйбышевАзот» подписали соглашение о сотрудничестве в рамках ПМЭФ на 25 млрд рублей
150
С первого дня работы ПМЭФ-2025 Самарская область заявила о себе как о перспективном регионе с мощным промышленным, научным и инвестиционным потенциалом.
18 июня 2025  22:22
Вячеслав Федорищев: «Сегодня ключевой день по подписанию соглашений в беспилотной отрасли»
350
Вячеслав Федорищев возглавляет делегацию Самарской области на ПМЭФ-2025
18 июня 2025  22:07
Вячеслав Федорищев возглавляет делегацию Самарской области на ПМЭФ-2025
392
Министры областного Правительства рассмотрели 10 вопросов повестки.
18 июня 2025  20:42
Транспортная доступность, градостроительство, электронный сертификат на получение лекарств, льготы IT-специалистам: состоялось заседание Правительства Самарской области
921
Документ предполагает участие Самарской области в тестировании и внедрении единой системы идентификации гражданских беспилотных воздушных судов, создаваемой на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС».
18 июня 2025  20:31
Самарская область и АО «ГЛОНАСС» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития гражданской беспилотной авиации
375
Весь список