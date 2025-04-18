Проект Самарского университета по созданию студенческого конструкторского бюро победил в конкурсе Минобрнауки России

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Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королёва стал одним из пяти вузов-победителей конкурса Минобрнауки России на создание студенческих конструкторских бюро по направлению «Студенческое технологическое лидерство». По итогам конкурса университет получит субсидию в размере 20 млн рублей на организацию двигателестроительного СКБ «ДвижОК».

Правительство России стремится предоставить университетской молодежи все возможности для технического творчества и развития профессиональных компетенций в процессе самостоятельной работы над реальными проектами. При этом большое значение придается деятельности молодежных конструкторских бюро.

«На встрече со студентами МГТУ им. Н.Э. Баумана наш Президент Владимир Путин отметил потенциал разработок, которые создают студенческие конструкторские бюро. Сегодня в России 676 таких конструкторских бюро, в которых задействованы более 100 тыс. студентов, аспирантов и молодых ученых. Они получают возможность спроектировать собственные решения, оформить патенты на изобретения по приоритетным направлениям научно-технологического развития, а также определиться с трудоустройством», – заявил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Как отметил глава МинобрнаукиВалерий Фальков, создание сети молодежных конструкторских бюро на базе университетов – один из действенных инструментов поддержки инженерных талантов, запущенный по поручению Президента России Владимира Путина.

«На базе молодежных конструкторских бюро ведется подготовка высококвалифицированных инженеров, способных внести вклад в достижение технологического лидерства страны. В них студенты, аспиранты и молодые ученые разрабатывают конкурентоспособные технологии, решают конкретные научно-технические и инженерные задачи, широко привлекаются к работе по заказам промышленных предприятий. Важно, что инициатива показала высокую востребованность – заявки на первый конкурс подали 178 вузов из 81 субъекта страны. 15 университетов-победителей получат поддержку на создание новых и развитие действующих площадок, в том числе закупку современного оборудования», – сообщил Валерий Фальков.

В Самарском университете им. Королёва студенческое КБ «ДвижОК» будет создаваться на базе Института двигателей и энергетических установок (ИДЭУ) с использованием уже имеющихся оборудования и инфраструктуры. Тематика его разработок будет включать в себя весь цикл создания новых двигателей – от проектирования в цифровых средах с использованием ИИ до изготовления, испытаний опытных образцов двигателей и их опытной эксплуатации, в том числе на беспилотных летательных аппаратах.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил команду с достижением, отметив талант студентов, молодых ученых, инженеров и наставников университета, их нацеленность на выполнение самых сложных и амбициозных задач.

«Это объединение студентов под руководством ведущих специалистов промышленных предприятий с целью развития уникальных компетенций в области двигателестроения и создания перспективных видов беспилотной авиации. У конструкторского бюро есть договоренности о сотрудничестве с компанией «Транспорт будущего», одним из ведущих предприятий страны в сфере БАС. Поздравляю ребят, руководителей конструкторского бюро, Самарский университет им. Королева с победой в конкурсе!», - написал Глава региона в своем телеграм-канале.

«Работа в СКБ будет полностью соответствовать требованиям двигателестроительных предприятий, входящих в контур Объединённой двигателестроительной корпорации, где решаются амбициозные задачи по проектированию новых образцов аэрокосмической техники и разрабатываются передовые технологии их производства. Мы рассчитываем, что решение этих задач на практике молодыми людьми будет содействовать популяризации инженерных профессий среди молодёжи и в целом повысит престиж аэрокосмической отрасли и двигателестроения», – подчеркнул Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва.

Новый коллектив – это сплав реального практического опыта зрелых специалистов и энтузиазма будущих инженеров. Более трех десятков студентов, аспирантов и по 6 наставников и кураторов от «ОДК-Кузнецов» и Самарского университета им. Королёва. Возглавит СКБ «ДвижОК» директор ИДЭУ Виталий Смелов, научное руководство взял на себя генеральный конструктор «ОДК-Кузнецов» Павел Чупин. В структуре студенческого КБ появятся пять отделов: «Турбина», «Топливо», «Редуктор», «Аддитивное производство», «Беспилотные авиационные системы».

По словам Виталия Смелова, отдел БАС займется созданием летающей лаборатории самолетного типа для испытаний малоразмерных поршневых двигателей в лётных условиях. Отдел «Топливо» развернет расчетно-экспериментальные исследования по применению водородосодержащего топлива для камеры сгорания промышленного газотурбинного двигателя ПАО «ОДК-Кузнецов». Отделу «Редуктор» поручат разрабатывать редуктор для малоразмерных газотурбинных двигателей тягой до 25 кгс и создавать стенд для испытания узла свободной турбины и редуктора мощностью до 100 л.с.

Иными словами, подобрать тему по своим интересам в СКБ «ДвижОК» смогут студенты самых разных специальностей – не только будущие двигателисты, но и представители других инженерных направлений, химики, а также те, кто занят изучением информационных технологий.

«Наша задача – погрузить студентов в интересные индустриальные проекты. Мы приглашаем к работе в СКБ «ДвижОК» всех студентов – не только из ИДЭУ, нам важно вовлекать в сложное, но интересное дело все новые поколения инженеров», – подчеркнул Виталий Смелов.

Поддержка на федеральном уровне проекта по созданию в Самарском университете им. Королёва молодежного инженерного подразделения важна для всего региона.

«Эта победа – значимое событие не только для университета, но и для всей Самарской области. Она подтверждает высокий уровень подготовки студентов, аспирантов и преподавателей, а также актуальность и востребованность результатов научных исследований, которые проводятся в университете. Победа студенческого конструкторского бюро «ДвижОК» открывает новые возможности для развития студентов в области двигателестроения и создания перспективных видов беспилотных авиационных систем. Взаимодействие с передовыми инженерными школами, программами и цифровыми кафедрами университета позволит студентам получить уникальный опыт и знания, которые будут востребованы в будущем», – отметил министр науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Министр также выразил уверенность, что сотрудничество СКБ «ДвижОК» с такими партнёрами, как ПАО «ОДК-Кузнецов» и ООО «Транспорт будущего», будет способствовать дальнейшему развитию конструкторского коллектива, достижению новых высот в области двигателестроения и станет хорошим примером того, как наука и образование могут эффективно взаимодействовать с промышленностью для решения актуальных задач.

Фото: Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П.Королева