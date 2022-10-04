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Преподаватели Политеха обучили с помощью сказок учащихся из стран СНГ

4 октября 2022 12:46
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Преподаватели Политеха обучили с помощью сказок учащихся из стран СНГ

Они провели мероприятия для школьников и студентов Киргизии и Узбекистана.

С 20 по 28 сентября преподаватели кафедры «Педагогика, межкультурная коммуникация и русский как иностранный» Самарского политеха организовали более 30 мастер-классов для студентов и школьников в 11 учебных заведениях Киргизиии и Узбекистана. Проект «Многонациональная Самарская земля: традиции из уст в уста, или Духовное наследие сказок» реализуется в рамках гранта министерства просвещения. Он направлен на полноценное функционирование и развитие русского языка.

Делегация университета посетила школу им. М. Ломоносова в Бишкеке, где перед школьниками выступила проректор по международной деятельности Самарского политеха Анна Зотова, рассказав о преимуществах образования в России и, в частности, в Самарском политехе. Также преподаватели апробировали методические материалы проекта, позволяющие изучать русский язык по сказкам, в бишкекских средних общеобразовательных школах №41 и №61.

В Кыргызском государственном техническом университете им. И. Раззакова вместе с представителями кафедры «Инженерная педагогика» политеховцы обсудили дальнейшие совместные мероприятия. Также прошли  встречи со студентами-филологами Кыргызско-Российского Славянского университета им. первого президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина, Ташкентского государственного педагогического университета им. Низами.

– Мы провели для филологов первых и вторых курсов мастер-классы по методике обучения русскому языку детей младшего возраста на материале русской народной сказки «Теремок» и чувашской народной сказки «Лиса-плясунья», – рассказывает завкафедрой «Педагогика, межкультурная коммуникация и русский как иностранный», руководитель проекта Юлия Лопухова. – Студенты активно принимали участие в работе: высказывали свое мнение о методике подачи языкового материала, обсуждали речевые упражнения и возможности сказки как материала для знакомства с культурой разных народов.

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