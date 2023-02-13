Представители двух самарских вузов стали победителями грантового конкурса Фонда Потанина для преподавателей

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Фонд Потанина подвел итоги конкурса для преподавателей магистратуры. К грантовому конкурсу 2022/2023 проявили интерес 1 023 человека. После проверки по формальным критериям, включая проверку на плагиат, к экспертизе были допущены 433 заявки из 66 вузов. По результатам конкурса определены 150 победителей, 5 преподавателей вошли в резервный список.

В числе победителей конкурса оказались 3 представителя Самарского государственного технического университета и 2 представителя Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева.

Победители конкурса на получение грантов преподавателями магистратуры получат грант в размере до 500 тыс. рублей, который надо будет реализовать в течение 12 месяцев, сообщает пресс-служба Фонда Потанина.

Фото из открытых источников