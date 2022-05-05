128

Последние звонки в школах Самарской области прозвенят 24 мая, сообщил министр образования и науки региона Виктор Акопьян.

"Последний звонок как праздник начинается в пору выпускных экзаменов. 26-го мая уже первые ЕГЭ, поэтому 25-го мы не можем сделать. Детям надо подготовиться к экзамену и настроиться психологически", — заявил глава ведомства.

Кроме того, в связи с проведением 24 мая основного государственного экзамена для выпускников 9 классов торжественные линейки в школах будут начинаться с 15:00. Министр также отметил, что классных руководителей одиннадцатиклассников к организации ОГЭ в этот день привлекать не будут, сообщает Волга Ньюс.