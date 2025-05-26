Последние звонки в Самаре прозвенели для 17 тысяч выпускников

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Торжественные церемонии посетили представители Правительства Самарской области, администрации города, городской и губернской дум, представители комитета «Самара-450». Так, глава Самары Иван Носков поздравил с окончанием учебы выпускников Самарского казачьего кадетского корпуса.

«Глядя на выпускников, всегда вспоминаю свой последний звонок. Но ваш путь - особенный. Вы прошли хорошую школу, получили образование, научились ответственности. И сейчас каждый из вас стоит перед выбором: кто-то станет военным, кто-то будет на госслужбе, кто-то выберет для себя другие направления. Но вы точно никогда не забудете то место, где учились. Вы являетесь носителями казачьих традиций, помните об этом и, как говорится, берегите честь смолоду! Всегда оставайтесь собой, не забывайте о своих мечтах, о друзьях, которых наши в этих стенах, и своих наставниках»,

- сказал глава города Самара Иван Носков.

В рамках церемонии Иван Носков вручил «Орден Мужества» воспитаннику Самарского казачьего кадетского корпуса Евгению Субботину. Государственная награда посмертно присвоена его отцу, Ивану Субботину, погибшему в ходе СВО.