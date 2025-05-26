Я нашел ошибку
Главные новости:
Годовалая девочка пострадала в ДТП в Красноярском районе
Годовалая девочка пострадала в ДТП в Красноярском районе
Участница из Самары пришла в кулинарную битву Ивлева и Картунковой
Участница из Самары пришла в кулинарную битву Ивлева и Картунковой
В Самаре выбрали перевозчика на скоростные маршруты по Волге
В Самаре выбрали перевозчика на скоростные маршруты по Волге
Ушла из жизни экс-председатель Самарского областного суда Любовь Дроздова
Ушла из жизни экс-председатель Самарского областного суда Любовь Дроздова
77-летняя тольяттинка стала жертвой мошенников и помогла обобрать другую пенсионерку
77-летняя тольяттинка стала жертвой мошенников и помогла обобрать другую пенсионерку
В Самаре добавили рейсы переправы до Рождествено
В Самаре добавили рейсы переправы до Рождествено
В Самаре опечатали спортивный гипермаркет Desport на Московском шоссе
В Самаре опечатали спортивный гипермаркет Desport на Московском шоссе
В Самару прибыл туристический поезд "Жигулевские выходные"
В Самару прибыл туристический поезд "Жигулевские выходные"
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.71
-0.03
EUR 90.52
0.32
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
28 мая лектор расскажет о самарских бункерах
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день черепахи
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет творческая встреча с Денисом Бокурадзе
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Последние звонки в Самаре прозвенели для 17 тысяч выпускников

26 мая 2025 13:00
114
Последние звонки в Самаре прозвенели для 17 тысяч выпускников

Торжественные церемонии посетили представители Правительства Самарской области, администрации города, городской и губернской дум, представители комитета «Самара-450». Так, глава Самары Иван Носков поздравил с окончанием учебы выпускников Самарского казачьего кадетского корпуса. 

«Глядя на выпускников, всегда вспоминаю свой последний звонок. Но ваш путь - особенный. Вы прошли хорошую школу, получили образование, научились ответственности. И сейчас каждый из вас стоит перед выбором: кто-то станет военным, кто-то будет на госслужбе, кто-то выберет для себя другие направления. Но вы точно никогда не забудете то место, где учились. Вы являетесь носителями казачьих традиций, помните об этом и, как говорится, берегите честь смолоду! Всегда оставайтесь собой, не забывайте о своих мечтах, о друзьях, которых наши в этих стенах, и своих наставниках»,
 - сказал глава города Самара Иван Носков. 

В рамках церемонии Иван Носков вручил «Орден Мужества» воспитаннику Самарского казачьего кадетского корпуса Евгению Субботину. Государственная награда посмертно присвоена его отцу, Ивану Субботину, погибшему в ходе СВО. 

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Стартует горячая линия по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристических услуг
26 мая 2025, 11:00
Стартует горячая линия по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристических услуг
Она будет работать с 26 мая по 06 июня 2025 года (кроме выходных дней). Общество
127
Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства
26 мая 2025, 09:52
Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства
Активность бизнеса — ключевой фактор социально-экономического развития Самарской области и всей страны. Общество
205
Вячеслав Федорищев поздравил самарских химиков с Днем химика
25 мая 2025, 10:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарских химиков с Днем химика
Химическая отрасль — один из ключевых, динамично развивающихся секторов в структуре экономики нашего региона. Общество
404
В центре внимания
Последние звонки в Самаре прозвенели для 17 тысяч выпускников
26 мая 2025  13:00
Последние звонки в Самаре прозвенели для 17 тысяч выпускников
106
Стартует горячая линия по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристических услуг
26 мая 2025  11:00
Стартует горячая линия по актуальным вопросам защиты прав потребителей туристических услуг
123
Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства
26 мая 2025  09:52
Вячеслав Федорищев поздравил предпринимателей Самарской области с Днем российского предпринимательства
195
Вячеслав Федорищев поздравил самарских химиков с Днем химика
25 мая 2025  10:42
Вячеслав Федорищев поздравил самарских химиков с Днем химика
403
Вячеслав Федорищев проверил ход строительства социальных объектов в Сызрани
24 мая 2025  20:42
Вячеслав Федорищев проверил ход строительства социальных объектов в Сызрани
560
Весь список