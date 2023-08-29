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Политеховцы создали 3D-экспонаты для художественной выставки

29 августа 2023 15:11
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Проект «Невидимая Самара» увидят жители всего региона.

1 сентября, в День знаний, в самарском Доме Архитектора откроется передвижная художественная выставка «Невидимая Самара». На ней будут выставлены картины, которые художники создавали по описаниям слепых и слабовидящих людей. Они делились своими ощущениями, связанными с городом: большой он или маленький, какие в нем дома, звуки, запахи и жители. Также на экспозиции будет представлена тактильная зона с 3D-моделями зданий и памятников, изготовленных сотрудниками лаборатории реверс-инжиниринга и аддитивных технологий Центра литейных технологий Политеха.

– С помощью аддитивных технологий наши сотрудники и студенты сделали 20 макетов наиболее узнаваемых самарских архитектурных объектов и памятников, – рассказал декан факультета машиностроения, металлургии и транспорта Константин Никитин. – Среди зданий – «Дача со слонами» Константина Головкина, драмтеатр, театр оперы и балета, стадион «Солидарность Самара Арена», а в числе памятников – то, что самарцам тоже хорошо знакомо. Это памятники «полуторке», штурмовику Ил-2, легендарной ВАЗовской «копейке», Монумент Славы, а также миниатюрные копии мемориалов, посвященных Владимиру Высоцкому, Григорию Засекину. Посетители выставки смогут на ощупь изучить особенности композиций, послушать голосовой комментарий.

Открытие выставки состоится 1 сентября в 18.00 по адресу: ул. Вилоновская, 10. В октябре-ноябре проект отправится по городам и селам Самарской области. В экспозицию также будет включена отдельная комната, в которой любой посетитель сможет выполнить бытовые рутинные действия так, как это делают слепые, понять, что они чувствуют, как воспринимают окружающий мир. Макеты после «путешествия» выставки по региону перейдут в дар Самарской областной библиотеке для слепых, сообщает пресс-служба СамГТУ.

 

Фото:   пресс-служба СамГТУ

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