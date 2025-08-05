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Подготовка к школе обойдется жителям Самары в среднем в 13 000 рублей

5 августа 2025 11:13
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подготовка к школе обойдется жителям Самары в среднем в 13 000 рублей

Начать готовить ребенка к школе лучше заранее, и многие родители с этим согласны — на Авито за последний месяц выросли продажи большинства товаров для учебы. Аналитики также подсчитали, во сколько жителям Самары обойдется все необходимое для школы в 2025 году при покупке новых вещей и товаров «с рук». 

Полный комплект из новой школьной одежды и обуви для мальчика и канцелярии  будет стоить 13 400 рублей. При покупке «с рук» тот же самый набор обойдется в 7 600 рублей. Для девочки аналогичный комплект сейчас в среднем стоит 13 100 рублей в новом виде и 7 400 рублей в ресейле. 

Средняя экономия при покупке школьной формы и принадлежностей в ресейле на Авито сейчас составляет около 40%.

Комплект для занятий дома из компьютерного стола и кресла в среднем сейчас  будет стоить 23 000 рублей в новом виде и 10 000 рублей в ресейле.

Поскольку дети растут довольно быстро, что-то из школьной формы — а иногда и весь комплект — приходится обновлять. Мальчикам обязательно понадобится костюм. Продажи пиджаков в июле 2025 года по сравнению с июнем 2025 года выросли в 2,5 раза, а продажи брюк — на 37%. Рубашки стали покупать чаще на 29%. Также в школу нужна обувь — ботинки и туфли для мальчиков в июле покупали на 70% чаще, чем в июне. Такой комплект в среднем стоит 4 300 рублей в новом виде и 3 000 рублей в ресейле.

Продажи пиджаков для девочек также выросли — на 9%. Чтобы собрать костюм, в отличие от мальчиков, девочкам чаще покупают юбки — их за месяц стали покупать чаще на 22%. Также на 53% выросли продажи блуз и рубашек, а вот туфли для девочек стали покупать менее активно — на 6% реже. В общей сложности такой новый комплект в среднем обходится в 3 700 рублей, а «с рук» — в 2 900 рублей.  

Также в школу для физкультуры понадобится спортивная форма. Продажи спортивных костюмов для мальчиков за год выросли на 46%, а кроссовок — на 19%. Такой набор в среднем обходится в 3 000 рублей в новом виде и в 1 500 рублей в ресейле.

Спортивные костюмы для девочек за год стали покупать чаще на 50%, а кроссовки — на 13%. Такой комплект будет стоить 3 300 рублей в новом виде и 1 400 рублей в ресейле.

Выбирая рюкзак для школьника, лучше отдавать предпочтение эргономичным вариантам, которые обеспечивают амортизацию и равномерно распределяют нагрузку на спину и плечи. Продажи таких моделей на Авито за месяц выросли на 63%. Также на 89% чаще стали покупать пеналы с наполнением, а продажи тетрадей почти не изменились. Такой комплект канцелярии в среднем стоит 6 100 рублей в новом виде и 3 100 рублей в ресейле.

Учеба не ограничивается школой, и дети тратят много времени на домашние задания, поэтому важно организовать для них удобное рабочее место дома. Продажи компьютерных столов на Авито за месяц выросли на 25%, а компьютерных кресел — на 66%. Новый комплект из стола и кресла для учебы дома в среднем сейчас обходится в 23 000 рублей, а при покупке «с рук» — в 10 000 рублей.

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