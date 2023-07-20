победители школьных олимпиад и конкурсов из Самарской области могут стать амбассадорами олимпиадного движения

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Российское общество «Знание» запустило всероссийский конкурс «Детская школа наставничества». По итогам состязания будут выбраны 40 победителей, которые станут амбассадорами олимпиадного движения в регионах и детскими наставниками по разным общеобразовательным предметам в своих регионах. Прием заявок на конкурс продлится до 1 августа. Пройти регистрацию для участия в конкурсе можно прямо сейчас на сайте Российского общества «Знание».

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся общеобразовательных школ Самарской области в возрасте от 10 до 17 лет — победители школьных олимпиад и конкурсов исследовательских работ.

«Этот конкурс неслучайно запускается в Год педагога и наставника, ведь он дает возможность успешным школьникам проявить себя и стать наставниками для одноклассников и друзей. Ребята, которые показали отличные результаты на региональных, всероссийских этапах школьных олимпиад и конкурсах исследовательских работ, смогут уже в своем возрасте начать заниматься просветительской деятельностью. Уверен, это будет способствовать популяризации и развитию олимпиадного движения в России, у которого уже к концу года могут появиться известные всей стране амбассадоры», — отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

В конкурс включены общеобразовательные предметы всероссийской олимпиады школьников: математика, русский и иностранные языки (английский, французский, немецкий, китайский, итальянский и испанский), информатика, экономика, физика, химия, биология, география, история, обществознание, литература, искусство, право, астрономия, технология, экология, физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.

При регистрации и подаче анкеты на конкурс «Детская школа наставничества» ребятам необходимо выбрать один из 24 предметов, а затем в срок до 1 августа представить видеовизитку: записать выступление в формате самопрезентации для оценки экспертным советом.

Конкурсанты, набравшие самые высокие показатели индивидуального рейтинга, получат приглашение на следующий этап — онлайн-интервью. Дистанционные выступления участников перед экспертами пройдут с 6 по 10 августа. Среди критериев оценки онлайн-интервью — знания по освещаемой теме, общая культура участника, креативность в форматах преподнесения материала и владение приемами эффективного общения с аудиторией.

По итогам конкурса будут определены 40 победителей, которые получат приглашение пройти проектное обучение для углубления предметных знаний и развития лидерских качеств, а также знакомства с проектами Российского общества «Знание». После завершения обучения школьники станут амбассадорами олимпиадного движения и наставниками по общеобразовательным предметам для сверстников в своих регионах.