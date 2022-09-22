Первый профориентационный сериал «Билет в будущее» покажут в Самаре в Историческом парке «Россия – Моя история»

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Как посадить самолет, стать супергероем или вырастить альпака? Оператор федеральной программы ранней профориентации школьников «Билет в будущее» Фонд Гуманитарных проектов спродюсировал первый веб-сериал о выборе профессии.

30 сентября в 15:00 состоится премьера сериала «Билет в будущее» в Самаре в Историческом парке «Россия – Моя история».

Героями сериала стали представители разных сфер: медицина, IT, медиа, бизнес, инженерное дело, различные производства, наука и искусство и многое другое. В каждой серии зритель познакомится с личной историей труда и успеха, а также сделает для себя ряд неожиданных открытий относительно привычных профессий. В отличие от традиционных развлекательных сериалов «Билет в будущее» окажет практическую пользу молодым зрителям и поможет взглянуть на профессии глазами увлеченных и успешных людей.

«Чтобы помочь школьникам определиться с выбором будущей профессии, мы решили поговорить со молодежью на, пожалуй, самом популярном сегодня языке – языке сериалов. Героями первого сезона станут люди, которые смогут замотивировать и вдохновить, поделиться своим драйвом и увлечением, зажечь профессиональной харизмой. Пожалуй, сложно найти в одном проекте столько пользы и неравнодушных к своему делу людей», - рассказал директор Фонда Гуманитарных Проектов, Член Общественной палаты РФ Иван Есин.