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Педагогов Самарской области приглашают принять участие в новом сезоне федерального проекта «Цифровой ликбез» и провести урок цифрой грамотности

29 января 2025 11:26
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Педагогов Самарской области приглашают принять участие в новом сезоне федерального проекта «Цифровой ликбез» и провести урок цифрой грамотности

В рамках реализации нового национального проекта «Экономика данных» стартовал новый сезон «Цифрового ликбеза» – всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности. В этом году эксперты подготовили для школьников три ролика по темам: «Резервное копирование данных», «Защита от спама» и разработанный при поддержке GigaChat ролик «Создавай новое с искусственным интеллектом». Ролики и методические материалы размещены в открытом доступе на сайте «Цифрового ликбеза». Любой педагог Самарской области может принять участие в проекте и провести урок для обучающихся в период с 3 февраля по 2 марта 2025 г.

«Новые ролики «Цифрового ликбеза» затрагивают актуальные и важные темы – работа с данными и искусственным интеллектом. Современные дети ежедневно взаимодействуют с гаджетами. И крайне важно обладать базовыми навыками цифровой грамотности, чтобы понимать, как эффективно использовать технологии ИИ, правильно систематизировать и хранить информацию, обеспечивать защиту данных от внешних киберугроз. Уверен, что полученные знания пригодятся в повседневной жизни и профессиональной деятельности», – отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Проект «Цифровой ликбез» включает серию просветительских мультипликационных роликов и методических материалов для педагогов, которые на понятных примерах учат детей и взрослых азам цифровой грамотности и кибербезопасности. Видеоролики предназначены для возрастной категории 6+ и рекомендованы для просмотра с родителями или педагогами. Материалы проекта верифицированы ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания».

Традиционно героями роликов являются студенты самого престижного вуза подводного мира Китовской академии рыбных профессий – Полина, Матильда, Никита, Егор и Виктория. Друзья делятся друг с другом новостями за чашечкой кофейного рифа в кафе «Песчаница». В этот раз морская звезда Полина расскажет о том, как искусственный интеллект, нейросети и правильно написанные промпты помогают в творчестве и учёбе. Устрица Матильда поделится советами на тему правильного хранения важной информации и резервного копирования. А треска Виктория расскажет, как, столкнувшись со спамом, нашла способ защититься от него.   «Трудно представить, каким будет мир через 340 лет. Но уже сейчас ясно, что цифровая грамотность, работа с искусственным интеллектом и основы кибербезопасности станут базовыми навыками. Они будут так же важны для любого человека, как способность читать, писать и считать. Как партнёр всероссийского проекта «Цифровой ликбез» мы помогаем современным школьникам освоить важные навыки, которые повлияют на их учёбу и будущее. Только меняясь и непрерывно развиваясь, можно идти в ногу со временем, ставить цели и достигать их, по-настоящему жить!», – прокомментировал исполнительный директор благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» Пётр Положевец. 

Теги: Акценты

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