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Педагоги Самарской области будут бороться за звание «Учитель года»

3 февраля 2022 16:24
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В этом году на окружном этапе в Самаре были определены 6 финалистов, которые набрали наибольшее количество баллов.

Завершился окружной этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года Самарской области -2022». Следующим станет областной этап, его победители будут представлять нашу область на уровне страны. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Образование», как часть федерального проекта «Учитель будущего».

Цель проведения конкурса – помочь педагогам расширить арсенал своих педагогических возможностей и привнести в свою деятельность творческую составляющую, познакомить с новыми технологиями в обучении и в организации образовательного процесса, дать возможность повысить свое профессиональное мастерство. Кроме того, конкурс «Учитель года» демонстрирует, что в российском обществе образование находится в приоритете и способствует популяризации профессии учителя. Конкурс предоставляет учителям блестящие возможности для профессионального и карьерного роста.

Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года» впервые прошел в 1991 году. Отметим, что за это время 11 учителей городского округа Самара становились его победителями и успешно представляли Самарскую область на заключительном федеральном этапе.

В этом году на окружном этапе в Самаре были определены 6 финалистов, которые набрали наибольшее количество баллов. Именно они отправятся представлять город на областном этапе конкурса. Также сегодня станут известны победители этого этапа из Тольяттинского и Поволжского территориальных управлений.

Участие в конкурсе требует от педагогов максимальной самоотдачи и первоклассных профессиональных навыков, потому что в нем участвуют только сильнейшие. Безусловно, все они переживают, насколько высоко оценит их труд профессиональное жюри и нуждаются в словах поддержки. Однако, победители конкурса прошлых лет уверены – само участие в мероприятии уже дает колоссальный толчок к профессиональному развитию.     

«Поздравляю все участников конкурса с тем, что вы приняли решение прийти на конкурс «Учитель года 2022». Для меня конкурс стал зеркалом, в котором я получила объективную оценку себя, как учителя-предметника, классного руководителя, наставника. Это уникальная возможность встреться со всеми «звёздами педагогического Олимпа», пообщаться с ними, получить обратную связь и вырасти профессионально. Верьте в себя, цените конкурсное время. Это прекрасное приключение точно станет одним из ярчайших воспоминаний в вашей жизни. Удачи и профессионального вдохновения!», – напутствовала участников конкурса «Учитель года Самарской области – 2021» Ирина Леванова.

Награждение призеров конкурса и объявление абсолютного победителя состоится весной 2022 года в ходе торжественной церемонии награждения победителей конкурсов профессионального мастерства «Лидеры образования городского округа Самара – 2022».

Напомним, в 2022 году в г.о Самара окружной этап конкурса «Учитель года Самарской области» проводится уже в 19-й раз. Организаторами конкурса выступили Департамент образования Администрации городского округа Самара, Самарское управление министерства образования и науки Самарской области и Самарская областная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ.

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