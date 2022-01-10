Обучение в центре для одаренных детей "Вега" в Самаре могут пройти 2,3 тыс. школьников

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Центр для одаренных детей "Вега" в Самарской области, отремонтированный и оснащенный оборудованием по нацпроекту "Образование", сможет принять в 2022 году около 2,3 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщила заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента профессионального образования и организационной деятельности Минобразования региона Ольга Лысикова.

"В профильных сменах в 2021 году занимались 1 703 школьника. В условиях сложной эпидемиологической ситуации в профильных сменах обучались только школьники Самарской области. В 2022 году участниками смен станут около 2,3 тыс. обучающихся Самарской области", - отметила она.

Ранее власти отмечали, что в центре проходят обучение и ученики из других регионов. При этом Лысикова сообщила, что воспитанники "Веги" становятся призерами и победителями регионального и заключительного этапов всероссийских олимпиад школьников по химии, физике, биологии, экологии и других дисциплин. Кроме того, ученики занимают призовые места во всероссийских конкурсах "Большие вызовы", "Балтийский: научно-инженерный конкурс" и на других мероприятиях.

Образовательные программы разделены по направлениям: "Наука", "Искусство" и "Спорт". Школьники изучают филологию, ракетостроение, двигателестроение, авиамоделирование, а также проходят смены по литературному и театральному творчеству, журналистике, музыкально-исполнительскому искусству, живописи и дизайну. По спортивному направлению школьники занимаются футболом, боксом, шахматами, дзюдо.

Помимо этого, в 2022 году планируется открыть профильные смены по тематикам самарского научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего". Такое решение связано с запуском на базе центра малой академии НОЦ.

За 2020 год обучение в центре для одаренных детей прошли более 3 тыс. воспитанников. По нацпроекту "Образование", инициированному президентом России Владимиром Путиным, в учебных корпусах центра провели капитальный ремонт. Также для лабораторий учреждения закупили специальное оборудование.

Фото: соцсети