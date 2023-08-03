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Обучающиеся Самарской области поделились захватывающей историей участия в проекте ранней профессиональной ориентации

3 августа 2023 20:32
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Обучающиеся Самарской области поделились захватывающей историей участия в проекте ранней профессиональной ориентации

Проект «Билет в будущее» вдохновляет детей на карьеру в ИТ-индустрии.

В рамках проекта «Билет в будущее» дети из разных уголков региона получили уникальную возможность ранней профессиональной ориентации в сфере информационных технологий. Мероприятие, организованное совместно с ведущей ИТ-компанией «ТЛТ ПРО», стало настоящим прорывом во внедрении нового подхода к ориентации детей на выбор будущей профессии.

Основная цель проекта «Билет в будущее» — сформировать у учащихся средней и старшей школы навыки по осознанному выбору будущей профессии. Проект включает различные офлайн-мероприятия, на которых специалисты ведущих компаний знакомят школьников с современными технологиями, а также предоставляют возможность прохождения стажировок, где молодые участники смогут применить свои знания на практике.

По итогам проведенных в Самарской области мероприятий, огромное количество детей проявило живой интерес к ИТ-профессиям. Изначально лишь небольшая часть участников считала информационные технологии своим призванием. Однако благодаря интерактивным мастер-классам, демонстрациям инновационных проектов и общению с опытными специалистами множество детей обнаружило скрытые таланты и потенциал, связанные с ИТ-сферой.

Не менее важным результатом мероприятия стал интерес пятерых участников из Тольятти, Самары, Нефтегорска и Пестравки, которые записались на стажировку в ИТ-компанию «ТЛТ ПРО». Это отличная возможность для молодых энтузиастов погрузиться в рабочую атмосферу профессиональной среды, обрести опыт и научиться решать реальные задачи, что нередко становится важным катализатором для будущей успешной карьеры.

Важно отметить, что в рамках стажировки обучающиеся пройдут курс по обучению Tilda – инновационной онлайн-платформе для создания сайтов. Дети, которым интересен мир программирования, аналитики и других ИТ-направлений, смогут осваивать знания в наиболее удобном и интересном формате.

Участники проекта выразили восторженные отзывы о проведенном мероприятии. Взаимодействие с профессиональными специалистами, интерактивные форматы обучения и возможность применить знания на практике понравились детям. Многие участники отметили, что проект «Билет в будущее» помог им раскрыть свой потенциал и понять, чем они хотели бы заниматься в будущем.

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