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НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» 2 года

28 мая 2021 11:17
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НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» 2 года

Два года назад, постановлением Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова от 27.05.2019 № 86 «О создании научно-образовательного центра Самарской области» был образован НОЦ «Инженерия будущего». Его управляющей компанией стал Институт регионального развития под управлением генерального директора, советника Губернатора Самарской области Ольги Михеевой. Сегодня ИРР является главным проектным офисом НОЦ и «единым окном» по всем информационным, правовым, финансово-экономическим, методологическим и аналитическим вопросам деятельности НОЦ. За два года, под управлением лидера проекта Губернатора Дмитрия Азарова, «Инженерия будущего» реализовала грандиозные задачи – стала лидером отбора НОЦ мирового уровня 2020 года и защитила проект достойный конкурировать на глобальном уровне.

Онлайн и офлайн, но всегда динамично и эффективно комитеты НОЦ вели активную ежедневную работу 24/7 с участниками из 12 регионов.

Проект так быстро привлек к себе внимание научного сообщества и ведущих корпораций, что желание стать участниками НОЦ в течение первого же года существования центра выразили Ульяновская, Пензенская, Тамбовская области и Республика Мордовия, а теперь к НОЦ уже присоединяется и Чувашская Республика. «Инженерия будущего» не просто стала межрегиональным проектом, но крупнейшим НОЦ в стране. 

При поддержке МШУ «Сколково» и ЦСР «Северо-Запад» в формате серии онлайн-сессий команды ученых и бизнесменов смогли разработать технологические проекты и создать уникальную программу деятельности НОЦ с технологическими, образовательными и инфраструктурными проектами.

Ключевые направления деятельности «Инженерии будущего»: 

  • двигательные и топливные системы нового поколения, 
  • интеллектуальные транспортные системы, 
  • аэрокосмические технологии и системы, 
  • сектора новых инженерных компетенций, включая хайтек медицину и цифровое сельское хозяйство,
  • искусственный интеллект в инжиниринге.

В то же время НОЦ «Инженерия будущего» ориентирован на новые быстрорастущие глобальные рынки: 

  • транспортных систем и новой мобильности,
  • искусственного интеллекта в инжиниринге,
  • новых инженерных компетенций.

Одиннадцать мировых рынков, определенных национальной технологической инициативой, охвачены разработками комитетов НОЦ.

С НОЦ «Инженерия будущего» работают ученые с мировыми именами, представители ведущих научных школ академического сообщества, в том числе академики РАН. 

«Инженерия будущего» заявила о себе в мировом масштабе, объединив 52 организаций из России, Аргентины, Мексики, Финляндии, Беларуси.

Якорные партнеры Центра – лидеры индустрии (Ростех, Роскосмос, РЖД), крупнейшие холдинги и предприятия России, перспективные технологические компании. В частности, создана и успешно работает специальная рабочая группа в Ростех по вопросам НОЦ «Инженерия будущего»: 28 холдингов и предприятий ГК «Ростех» включены в работу с проектными группами центра.  

Идет работа над созданием уникальных проектов — Центра коммерческого космоса, Центра экспериментов в космосе и молодёжный НОЦ. Созданы рабочие группы ГК «Ростех» и ГК «Роскосмос», составлены дорожные карты по реализации проектов. 

Создана стройная система управления, доказавшая свою эффективность: наблюдательный совет, управляющий совет, комитеты, международный экспертный совет, научный и экспертный советы.

Работу Центра высоко оценил заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Сегодня «Инженерия будущего» занимает лидирующие позиции.

Разработанная на стратегических сессиях дорожная карта показывает какие результаты уже достигнуты и какие конкретные продукты создаются в рамках программы. 

НОЦ предстоит стать магнитом для притяжения ведущих ученых и талантливых студентов со всего мира, точкой пересечения интересов и взаимной интеграции науки, бизнеса и органов власти.

Вместе мы #EngineTheFuture - вместе мы создаём будущее!

Теги: Акценты инженерия будущего НОЦ

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