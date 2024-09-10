НОЦ «Инженерия будущего» получил грант на реализацию проектов

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На заседании Совета научно-образовательных центров мирового уровня под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко были подведены итоги деятельности научно-образовательных центров мирового уровня за 2023 год и определены получатели грантов на развитие из федерального бюджета на 2024 год. В числе грантополучателей - научно-образовательный центр «Инженерия будущего» Самарской области. Средства гранта будут направлены на закупку современного оборудования, обустройство лабораторий и инфраструктуры участников, реализацию проектов.

Напомним, сеть из 15 научно-образовательных центров мирового уровня была создана в соответствии с Указом президента России Владимира Путина.

НОЦ «Инженерия будущего» создан в рамках национального проекта «Наука и университеты» с целью сокращения разрыва между научными разработками и реальными потребностями экономики в инновациях и призван стать эффективным механизмом обеспечения реализации социальных, научно–технологических и экономических приоритетов Российской Федерации на региональном уровне, способный обеспечить поиск ответов на большие вызовы в рамках выбранных центром направлений деятельности.

Основные направления деятельности и приоритеты НОЦ «Инженерия будущего» синхронизированы с национальными приоритетами и задачами технологического лидерства и технологического суверенитета. В контуре внимания находятся аэрокосмические технологии и системы, двигательные и топливные системы нового поколения, интеллектуальные транспортные системы, сектора новых инженерных компетенций, искусственный интеллект в инжиниринге для проектирования, производства и эксплуатации новых изделий.

Мероприятия по реализации программы деятельности научно-образовательного центра «Инженерия будущего» включают в себя 4 блока мероприятий: по реализации 14 технологических проектов, по интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций в целях реализации технологических проектов, по формированию интегрированной системы поддержки сектора исследований и разработок в субъекте Российской Федерации, по повышению узнаваемости и влияния центра на глобальных рынках, участие в международных консорциумах.

НОЦ «Инженерия будущего» Самарской области создан для объединения потенциала организаций высшего образования, научных организаций и предприятий реального сектора экономики Самарской, Пензенской, Тамбовской, Ульяновской областей, Республик Чувашии и Мордовии. Он является центром научно-производственной кооперации для реализации проектов мирового уровня, для подготовки уникальных специалистов, в том числе инженерных кадров нового поколения.