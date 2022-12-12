Названы победители 3 сезона конкурса «Наука. Территория героев»

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11 декабря в школе управления «Сколково» состоялся финал третьего всероссийского научно-популярного конкурса «Наука. Территория героев» национального проекта “Наука и университеты”. Двадцать сильнейших участников в режиме реального времени боролись за победу, отвечая на вопросы научного квиза.

Наибольшее количество баллов в ходе конкурса набрали Алексей Ингеройнен из Костромы и Платон Мерсиянов из Москвы. Они разделили между собой первое место, получив по 102 балла за все задания 3 сезона. Третьим победителем стала Анастасия Гапонова из Самары, набравшая за конкурс 101 балл.

«Этот конкурс наглядно демонстрирует, что наука – это не скучно. Он дает ребятам возможность примерить на себя разные профессии и узнать что-то новое – причем в интересных, развлекательных форматах. Судя по тому, что количество участников конкурса «Наука. Территория героев» за год выросло почти на 5 тысяч, этот проект действительно востребован. По результатам опроса, который мы проводили среди родителей по итогам Года науки и технологий, большинство из них поощряет поступление своих детей на научные (64%) и инженерно-технические (72%) специальности. Одобрение взрослых родственников действительно важно, но мы хотим, чтобы и сами дети увидели для себя перспективы в дальнейшей научной карьере», - прокомментировала итоги конкурса генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Все три финалиста конкурса пройдут стажировки в ведущих научно-образовательных центрах мирового уровня «Инженерия будущего» в Самаре, «Кузбасс» в Кемерово и «Рациональное недропользование» в Перми, где специально для них подготовили насыщенные образовательные программы. Победители, занявшие места с 4 по 9, получили подарочные сертификаты на приобретение электронной техники, которые помогут им в научной деятельности.

«Участие в конкурсе помогло мне получить новые знания и лично познакомиться с известными российскими учеными и популяризаторами науки. Было здорово узнать, как много новых открытий ежегодно совершается в нашей стране. Надеюсь, скоро я стану еще ближе к миру науки благодаря стажировке в научном центре «Инженерия будущего» в Самаре. Наверно, так начинают сбываться мечты!», - отметил Алексей Ингеройнен.

Конкурс «Наука. Территория героев» проходит в третий раз и с каждым годом привлекает все больше участников. В этом году за победу боролись более 20 тысяч школьников и студентов со всех регионов России. Специфика конкурса такова, что в нем могут принять участие все желающие вне зависимости от уровня знаний, так как задания разделены по 3 уровням сложности. Участники проходили интересные тесты и задания, связанные с наукой, изучали тематические статьи, смотрели видеообзоры из научных лабораторий. Победители каждого этапа конкурса получали призы, а трое финалистов выиграли поездки на II Конгресс молодых ученых в Сочи, который прошел с 1 по 3 декабря 2022 года.

«Наука. Территория героев» – это не только конкурс, но и информационно-образовательная игровая платформа, благодаря которой можно узнать о современной отечественной науке и новых открытиях российских ученых. В этом году для большей динамики соревновательного процесса были добавлены новые механики. В частности игровые онлайн-квесты, в которых каждый мог выбрать свою стратегию прохождения и показать знания наилучшим образом.

Одним из новшеств этого года стали научные тематические недели. Партнерами таких недель выступили «Объединенная авиастроительная корпорация» и Тинькофф Инвестиции, подготовившие специальный квизы для участников по своим тематикам.

Конкурс «Наука. Территория героев» организован при поддержке национального проекта «Наука и университеты» и входит в состав инициативы «Наука побеждать» плана Десятилетия науки и технологий, объявленного Указом Президента России Владимира Путина. Цель конкурса – усилить интерес молодежи и подростков к современной науке путем вовлечения в профильную игру, познакомить с профессией ученого, показать ее реальную значимость и помочь заинтересованным молодым людям раскрыть свой карьерный потенциал, сообщает пресс-служба организаторов конкурса.

Фото: пресс-служба организаторов конкурса