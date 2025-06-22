Нагрузка на российских учителей будет естественным образом уменьшаться

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Рособрнадзор и Минпросвещения РФ провели большую работу в этом направлении, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко на полях ПМЭФ.

"Рособрнадзор вместе с Минпросвещения провели очень большую работу и сократили буквально в разы (нагрузку – ред.): в системе высшего образования у преподавателей до пяти документов всего нужно будет обязательно для подачи, в системе СПО (среднее профессиональное образование – ред.) – до четырех. Поэтому здесь, конечно, нагрузка на учителей будет естественным образом уменьшаться", – сказал зампред правительства.

Он добавил, что излишняя бюрократизация была серьезной проблемой для учителей. "Огромное количество ведомств посылали дублирующие запросы. Сейчас здесь порядок навели", – заключил вице-премьер.

Петербургский международный экономический форум проходил 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступало информационным партнером форума.