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Музей речников откроется в Самаре

19 марта 2025 11:31
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Музей речников откроется в Самаре

20 марта в школе №55 состоится торжественное открытие музея речников. Школа, расположенная в микрорайоне Сухая Самарка, станет местом, где наглядно будет представлена история речного флота.

В мероприятии примут участие ученики 8А класса, подшефного судостроительному заводу ЗАО «Нефтефлот», а также ветераны предприятия, которые поделятся личными историями, связанными с работой в судостроительной отрасли.

Среди экспонатов музея – навигационные приборы, оборудование для определения погоды, карты, макеты судов, капитанская форма и фотографии потомственных речников. Все это передали в дар музею сотрудники ЗАО «Нефтефлот», «Волготанкер», Самарского учебного тренажерного центра, ученики 55 школы и жители Куйбышевского района – те люди, чьи семьи неразрывно связаны с речной отраслью, судостроением и работой на Волге.

Шефство над музеем возьмут на себя учащиеся судостроительного 8А класса: ребята буду собирать и обрабатывать информацию, а также проводить экскурсии по музею.

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