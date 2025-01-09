Молодой ученый Самарского политеха разработал методику контроля качества алмазных зубков для буровых долот

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Аспирант кафедры «Машины и оборудование нефтегазовых и химических производств» Владимир Колибасов работает над устройством и методикой для испытания алмазных PDC-резцов (зубков) на абразивное изнашивание. Модель, которую предлагает ученый, компактна, экономична и позволяет сократить время испытаний с нескольких дней до одного часа.

Буровые долота – основные инструменты, которые применяются в нефтегазовой промышленности для бурения скважин. Они предназначены для механического разрушения горных пород и в зависимости от устройства способны оказывать дробящее, скалывающее, срезающее действие.

Алмазное долото, в отличие от других типов этого бурового инструмента, разрушает слои за счёт их истирания. При этом наиболее нагруженным элементом долота считаются зубки, долговечность которых определяет срок службы всего приспособления. Из-за внешнего трения во время бурения происходят и сколы режущих кромок, и отколы алмазного покрытия, и его абразивное изнашивание. Поэтому проведение входного контроля качества зубков перед сборкой долота на производстве – обязательный этап в процессе изготовления инструмента.

Для этого Колибасов разработал необходимые методы и технические средства. Он уже провел испытания на партиях зубков различных производителей. Полученные результаты позволяют сравнивать качество резцов по критериям прочности и износостойкости рабочей кромки. Кроме того, аспирант собрал триботехнический комплекс. На нем проводятся испытания зубков. Экспериментальные данные впоследствии обрабатываются, мониторятся и хранятся на компьютере со специальным программным обеспечением.

– Наша методика – надежная и экономически выгодная, – говорит Владимир Колибасов. – С ее помощью получится отбраковывать партии с низкими эксплуатационными характеристиками до их использования. Благодаря применению только качественных PDC-резцов повысится эффективность процесса, снизятся затраты на бурение, уменьшится время простоя и увеличится срок службы оборудования.

С этой разработкой аспирант Политеха вошел в число победителей программы «Студенческий стартап» и получил грант в размере 1 млн рублей. Кроме того, планируется внедрять методику в производство: сейчас ведутся переговоры с различными организациями, получено письмо поддержки от ООО «ХимБурСервис».

Фото пресс-службы Самарского политеха.