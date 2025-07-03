Многие россияне хотят стать белыми хакерами

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В Нижнем Новгороде прошла конференция «Цифровая индустрия промышленной России», на которой обсуждались вопросы кибербезопасности, в частности работа с белыми хакерами, специалистами по поиску уязвимостей в IT-системах компаний. Эксперты коммуникационного агентства «Дела PR» и проекта Кибердом, который объединяет кибербез-комьюнити, общество, бизнес и государство, провели совместное исследование[1] и выяснили, как молодые люди относятся к профессии хакера и что знают о ней. Об этом говорится в результатах исследования проекта Кибердом и коммуникационного агентства «Дела PR».

Согласно опросу, в котором приняли участие россияне в возрасте от 18 до 34 лет, многие считают такую работу перспективной из-за роста киберугроз — так ответили 40% респондентов. Половина (49%) полагает, что профессия этичного хакера позволяет много зарабатывать, почти каждый четвертый (23%) отмечает социальную значимость этой деятельности, ее важность для общества в целом. А 20% видят новую профессию модной, 15% — уникальной. Перспектив в этой сфере не видят только 9% молодых россиян.

Треть опрошенных (36%) призналась, что расширяет свои знания и читает материалы о белых хакерах. Еще 26% признаются, что с удовольствием получали бы больше сведений о киберисследованиях. А 20% хотели бы сами стать профессиональными хакерами и внести свой вклад в кибербезопасность компаний и организаций. У оставшихся 18% эта деятельность не вызывает интереса.

При этом в целом о существовании белых хакеров и их работе знает только 55% молодых россиян, 45% ответили, что ничего не знают о них.

«Сегодня белые хакеры становятся частью системы кибербезопасности бизнеса, госструктур и даже целых отраслей. Однако в обществе к хакерам все еще относятся по-разному. Многие уже воспринимают их как защитников и исследователей — речь о белых хакерах. Кто-то, напротив, под влиянием стереотипов из кино или просто от недостатка информации, представляет хакеров исключительно как злодеев. На самом деле есть этичные хакеры, которые занимаются исследованиями, и по сути являются главным человеческим капиталом киберсуверенитета страны . Они проверяют устойчивость системы к взлому, обеспечивая проактивный подход к информационной безопасности. Благодаря белым хакерам бизнес получает возможность оценить устойчивость своих систем до того, как произойдет атака, и выстроить не номинально-галочную, а на самом деле результативную кибербезопасность, измеримую в самых понятных бизнесу единицах - деньгах. Необходимо менять отношение людей к хакингу, формировать позитивное восприятие и привлекать в профессию талантливых молодых людей», — говорит Сергей Калмыков, генеральный директор Кибердома.