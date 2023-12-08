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«Мистер и Мисс студенчество Самары – 2023»: в  Самаре объявлены результаты конкурса

8 декабря 2023 16:59
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В этом году участниками стали 45 студентов из 15 профессиональных образовательных организаций. 

С 20 октября по 7 декабря в Самаре проходил конкурс красоты и таланта среди студентов профессиональных образовательных организаций «Мистер и Мисс студенчество Самары – 2023». 7 декабря на финале конкурса стали известны имена главных победителей.

Конкурс красоты и таланта для студентов ссузов проходит уже в четвёртый раз. В этом году участниками стали 45 студентов из 15 профессиональных образовательных организаций. 

Конкурсантам предстояло пройти собеседование, интеллектуальный, творческий этапы и фотосессию, благодаря которым они смогли полностью раскрыть свои умения и таланты перед компетентным жюри конкурса.

По итогам перечисленных этапов были выбраны 20 участников, которые боролись за главные звания на финале конкурса. Эксперты распределили места следующим образом среди девушек:

- Мисс студенчество – 2023 – Сорокина Анастасия — СОУКИ;

- I вице-мисс студенчество – 2023 – Попова Юлия — СКСПО им. Е.В. Золотухина;

- II вице-мисс студенчество – 2023 – Хазова Елизавета — СМК им. Н. Ляпиной.

И среди юношей:

- Мистер студенчество – 2023 – Герасименко Павел — СЭК им. П. Мачнева;

- I Вице-Мистер студенчество – 2023 – Богоятов Илья — СОУКИ;

- II Вице-Мистер студенчество – 2023 – Абаджян Армандо — СГК.

Организатором мероприятия выступает муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Самарский Дом Молодёжи» при поддержке молодёжного сообщества «ЗаВолгу».

 

Фото предоставлено пресс-службой СДМ

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