Минпросвещения России разработало новый порядок проведения ЕГЭ

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Минпросвещения России разработало новый порядок проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). Проект документа опубликовали 3 февраля на портале проектов нормативных правовых актов, пишут "Известия".

Сообщается, что школьники, пишущие ЕГЭ, будут иметь возможность изменить перечень предметов, которые они указали в заявлении. Кроме того, при наличии уважительных причин можно будет внести корректировки в сроки написания экзамена.

Военнослужащие, которые служат по призыву или по контракту и поступают в военные вузы, смогут подавать заявления об участии в ЕГЭ в месте службы.

Также сообщается о планах изменить дополнительную дату проведения итогового сочинения. Таким образом, вместо первой рабочей среды мая будет вторая среда апреля.

Предполагается, что порядок может вступить в силу с 1 сентября текущего года и будет действителен до 1 сентября 2029 года.

В целом в 2023 году ЕГЭ будет проходить, как и раньше. Выпускникам предстоит сдать минимум четыре дисциплины, из которых две обязательны для всех: русский язык и математика, базовая или профильная. Еще два или более предметов школьник выбирает самостоятельно в течение учебного года.

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