Минпросвещения России будет проводить "Разговоры о важном" для родителей

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Минпросвещения России будет проводить занятия "Разговоры о важном" для родителей, сейчас обсуждается формат, заявил глава министерства Сергей Кравцов, передает РИА Новости.

"Мы приняли решение, чтобы "Разговоры о важном" были и для родителей. <…> Сейчас мы обсуждаем формат, чтобы это было... и родителям интересно. Такая системная работа", - сказал Кравцов на расширенном заседании правления Ассоциации развития педагогического образования.

"Разговоры о важном" - цикл занятий в формате классного часа, которые проводятся в российских школах в начале каждой учебной недели. Главной целью таких занятий заявлено развитие патриотизма, гражданское воспитание, нравственность, историческое просвещение. Первый урок прошел в российских школах 5 сентября, он был направлен на формирование у школьников понимания, что государство создает возможности для самореализации каждого из них.

Как сообщает РБК, «Разговоры о важном» также будут проводить и для учащихся педагогических вузов, сообщил Кравцов. По его словам, их неделя тоже будет начинаться с церемонии поднятия флага и исполнения гимна. Кроме того, для будущих педагогов также будут проводить «разговоры о важном», добавил министр.

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