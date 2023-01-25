Минпросвещения РФ вернет в школьную литературную программу некоторых советских классиков

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Министерство просвещения вернет в школьную литературную программу произведения некоторых советских классиков. Об этом 25 января сообщила пресс-служба ведомства, пишут "Известия".

«Мы утвердили федеральные основные общеобразовательные программы и включили «Молодую гвардию» Александра Фадеева, прозу и поэзию о Великой Отечественной войне, в том числе роман Юрия Бондарева «Горячий снег» и Константина Симонова «Сын артиллериста», роман-эпопею Михаила Шолохова «Тихий Дон» и другие произведения», — говорится в сообщении.

В ведомстве пообещали продолжить работу в этом направлении, включив в программу роман Николая Островского «Как закалялась сталь», рассказ Алексея Толстого «Русский характер», повесть Сергея Смирнова «Брестская крепость».

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