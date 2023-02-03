Минобрнауки снизит акцент на русский язык при наборе на инженерные специальности вузов

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Минобрнауки РФ начнет с 2024 года снижать акцент на русский язык при наборе на инженерные специальности вузов, заявил в пятницу глава ведомства Валерий Фальков, передает РИА Новости.

"Системная мера, которую мы хотим ввести с 2024 года, достаточно революционная для вузов, - мы хотим принимать на инженерные специальности и направления только по математике, физике и информатике, а русский язык учитывать как дополнительный", - сказал Фальков.

Об этом он заявил в Рыбинске на совещании по подготовке кадров для российского авиапрома, которое провел секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"При этом еще раз хочу сказать - мы русский не отбрасываем", - подчеркнул Фальков.

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